Mircea Fechet: Vom interzice prin lege bonusurile neruşinate de la Romsilva. Astăzi am semnat textul de ordonanţă şi am convingerea foarte repede în guvern vom corecta această nedreptate

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a anunţat, miercuri, că a finalizat proiectul de modificare a Ordonanţei de Urgenţă privind Statutul personalului silvic, prin care vor fi interzise sporurile la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva. Ministrul a adăugat că în cursul acestei zile va trimite ministerelor spre avizare textul ordonanţei. „Putem spune că prin lege vom interzice bonusurile neruşinate de la Romsilva. (…) Am convingerea că foarte repede în guvern vom corecta această nedreptate”, a spus ministrul Mediului, transmite News.ro.

„Suntem gata cu propunerea de modificare a ordonanţei de urgenţă privind statutul personalului Silvic. Ne-am consultat cu toate părţile, am avut Comisie de Dialog Social astăzi (n. red. – miercuri), am avut ieri (n. red. marţi) consultare publică la minister, putem să spunem că prin lege vom interzice bonusurile neruşinate de la Romsilva. Astăzi urmează să trimit ministerelor avizatoare textul de ordonanţă, am semnat-o chiar în acest moment şi am convingerea că foarte repede în guvern vom corecta această nedreptate”, a afirmat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor într-o postare pe o reţea de socializare.

Ministrul consideră că la pensionare, fiecare ar trebui să primească pensie în funcţie de cât a contribuit, dar fără bonusuri de „100.000 de euro”, nici la Romsilva, nici la alte companii de stat”.

„Eu cred că atunci când te pensionezi, la fel ca milioanele de români care muncesc astăzi, trebuie să primeşti pensie. Mai mare, mai mică, în funcţie de cât ai contribuit, orice alt bonus de 100.000 de euro, de 90.000, de 50.000, de 10.000, n-ar trebui să existe nici la Romsilva, nici la alte companii de stat”, a mai afirmat Mircea Fechet.