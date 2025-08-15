4 ani de regim violent și autoritar al talibanilor în Afganistan / Femeile nu au acces la universități, locuri de muncă sau spații publice

Talibanii marchează vineri al patrulea an de la revenirea lor la putere în Afganistan, mândri de recunoașterea guvernului lor de către Rusia și sperând că și alte țări vor urma acest exemplu, scrie France Presse.

Sunt prevăzute parade în mai multe orașe, precum în centrul Kabulului, unde elicopterele vor arunca flori și unde steagurile alb-negre ale „Emiratului Islamic Afganistan” sunt pregătite pentru „Ziua Victoriei”, care marchează recucerirea capitalei, pe 15 august 2021.

Joi seara, talibanii s-au adunat la o intersecție care duce la ambasada americană,trăgând focuri de artificii și fluturând steaguri mari, a observat un jurnalist AFP.

Dar parada militară care a avut loc cu fast în anii precedenți la baza Bagram, fostul centru nevralgic al operațiunilor occidentale împotriva insurgenței talibane în timpul războiului (2001-2021), nu va avea loc vineri. Sărbătorile au fost anulate, a declarat pentru AFP un oficial taliban sub anonimat, fără a da mai multe detalii.

Guvernul taliban este încă în mare parte exclus din comunitatea internațională, care îl critică pentru măsurile represive luate în numele unei interpretări ultra-riguroase a legii islamice, care vizează în special femeile.

La începutul lunii iulie, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pentru doi lideri talibani pentru persecutarea femeilor afgane, cărora li se interzice accesul la universități, săli de sport, saloane de înfrumusețare, parcuri și multe locuri de muncă.

Cu toate acestea, guvernul taliban, care și-a făcut o prioritate din acceptarea de către comunitatea internațională, tocmai a obținut o victorie odată cu recunoașterea Rusiei.

Kabul menține, de asemenea, relații strânse, chiar și fără recunoaștere oficială, cu statele din Asia Centrală, China și Emiratele Arabe Unite, printre altele.

În ceea ce privește Occidentul, guvernul taliban a raportat discuții la Kabul cu oficiali norvegieni, britanici și americani, în special.

Raportorii speciali ai Națiunilor Unite au făcut apel joi la comunitatea internațională să nu normalizeze relațiile cu talibanii și să respingă „regimul lor violent și autoritar”.

Acești experți independenți mandatați de Consiliul pentru Drepturile Omului au considerat că talibanii își exercită puterea „fără legitimitate” și manifestă „un dispreț flagrant față de drepturile omului, egalitate și nediscriminare”.