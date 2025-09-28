G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european

sursa foto: Facebook/Mircea Cartărescu

Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european

Articole28 Sep • 65 vizualizări 0 comentarii

Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Hai, Moldova, că se poate! Mergeţi mâine la vot! Votaţi drumul european! Suntem alături de voi!”, a scris Cărtărescu, pe Facebook.

Aflat în Spania, Mircea Cărtărescu a primit, sâmbătă, Premiul Internaţional ExLibris 2025 în cadrul unei gale organizate la Murcia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important

Articole28 Sep • 71 vizualizări
0 comentarii

Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova

Articole28 Sep • 725 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Dragoș Pîslaru: Cetățenii Republicii Moldova au mâine șansa să voteze pentru stabilitate, prosperitate și siguranță

Articole27 Sep • 113 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.