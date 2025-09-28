Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european
Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Hai, Moldova, că se poate! Mergeţi mâine la vot! Votaţi drumul european! Suntem alături de voi!”, a scris Cărtărescu, pe Facebook.
Aflat în Spania, Mircea Cărtărescu a primit, sâmbătă, Premiul Internaţional ExLibris 2025 în cadrul unei gale organizate la Murcia.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Președintele Nicușor Dan: Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important
Cine s-a aflat în spatele operațiunii speciale „diaspora”, care a vizat alegerile din Moldova: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.