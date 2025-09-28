Mircea Cărtărescu: Hai, Moldova, că se poate. Votaţi drumul european

Scriitorul Mircea Cărtărescu a transmis un mesaj electoratului din Republica Moldova care urmează să îşi aleagă duminică Parlamentul, transmite Agerpres.

„Hai, Moldova, că se poate! Mergeţi mâine la vot! Votaţi drumul european! Suntem alături de voi!”, a scris Cărtărescu, pe Facebook.

Aflat în Spania, Mircea Cărtărescu a primit, sâmbătă, Premiul Internaţional ExLibris 2025 în cadrul unei gale organizate la Murcia.