Miracolul Coreei de Sud sub ameninţare: Prăbuşirea natalităţii riscă să anuleze decenii de creştere economică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coreea de Sud se confruntă cu o criză demografică majoră, care ameninţă să inverseze ”miracolul de pe râul Han” şi să blocheze ritmul de creştere al economiei în următoarele decenii, relatează CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prognozele Băncii Coreei arată că rata extrem de scăzută a natalităţii va împinge ţara într-o perioadă de stagnare prelungită începând cu anii 2040.

Institutul de Dezvoltare din Coreea avertizează că potenţialul de creştere economică ar putea coborî spre zero până la mijlocul secolului, iar în scenarii pesimiste economia ar putea intra pe minus încă din 2041.

În 2024, rata fertilităţii a urcat uşor la 0,748, de la un minim istoric de 0,721 în 2023, dar rămâne mult sub media OCDE de 1,43 şi departe de nivelul de înlocuire de 2,1.

Eforturile masive ale guvernului, de la stimulente financiare pentru familii tinere până la idei controversate precum scutirea de serviciul militar pentru bărbaţii cu trei copii, nu au reuşit să inverseze tendinţa.

În ciuda celor peste 270 de miliarde de dolari cheltuiţi în ultimii 16 ani pentru programe de stimulare a natalităţii, experţii spun că politica demografică nu poate readuce nivelul necesar de înlocuire a populaţiei.

Consecinţele sunt multiple: o forţă de muncă în scădere, presiune asupra sistemului de pensii şi o armată mai mică într-un context regional tensionat cu Coreea de Nord. Numărul trupelor sud-coreene a scăzut deja cu 20% în doar cinci ani, iar sustenabilitatea fondurilor de pensii este pusă sub semnul întrebării.

Totuşi, analiştii subliniază că ţara are resurse de adaptare. Tehnologia, politicile de imigraţie şi inovaţia pot compensa parţial declinul demografic.

”Omenirea s-a adaptat şi în trecut la provocări aparent insurmontabile”, spun economiştii, amintind că în 1953 puţini ar fi pariat pe ascensiunea Coreei de Sud.

Astfel, deşi natalitatea aflată la un minim istoric reprezintă o provocare fără precedent, mulţi cred că naţiunea care a transformat sărăcia postbelică într-un model global de dezvoltare va găsi şi de această dată soluţii.