Coreea de Sud deschide uşa Rusiei ca intermediar în contactele cu regimul de la Phenian
Coreea de Sud a declarat vineri că este deschisă să recurgă la serviciile Rusiei ca mediator în contactele sale cu Coreea de Nord, după ce preşedintele rus Vladimir Putin s-a oferit să transmită un mesaj din partea Seulului liderului nord-coreean Kim Jong Un în cadrul paradei militare de la Beijing de la începutul lunii septembrie, informează agenția de știri EFE.
„Dacă Rusia poate juca acest rol (de mediator), cu siguranţă că putem avea consultări cu ei”, a declarat ministrul de externe sud-coreean Cho Hyun într-o conferinţă la Clubul corespondenţilor străini din Seul.
Ministrul de externe sud-coreean a răspuns astfel la o întrebare despre ceea ce s-a întâmplat la Beijing, când preşedintele Vladimir Putin s-a oferit să transmită un mesaj şefului delegaţiei sud-coreene Woo Won-shik pentru liderul nord-coreean, transmite Agerpres.
Cho Hyun a adăugat că obiectivul central al administraţiei sud-coreene condusă de Lee Jae Myung este „reducerea rapidă a tensiunii militare în peninsulă şi stabilirea păcii” şi că, în acest sens, „se vor depune toate eforturile diplomatice posibile”.
A subliniat totuşi că, deşi nu exclude un rol al Rusiei, în acest moment este dificil să se restabilească un canal diplomatic cu Moscova în acest scop.
Ministrul de externe sud-coreean a reiterat, de asemenea, opoziţia Seulului faţă de desfăşurarea soldaţilor nord-coreeni în sprijinul Rusiei în războiul din Ucraina şi a avertizat că, dacă în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU delegaţia sud-coreeană se va întâlni cu cea rusă, această opoziţie va fi comunicată din nou.
În vizita sa de miercuri la Beijing, Cho Hyun a cerut, de asemenea, omologului său chinez Wang Yi să încurajeze Beijingul să determine Phenianul să reia dialogul, într-un efort ce pare a folosi şi Beijingul ca un posibil canal de comunicare cu regimul nord-coreean.
În timpul întâlnirii cu preşedintele american Donald Trump, liderul sud-coreean Lee Jae Myung a subliniat importanţa rolului preşedintelui american în restabilirea relaţiilor intercoreene. Cu toate acestea, în pofida deschiderii Washingtonului către dialog, Coreea de Nord continuă să nu răspundă.
