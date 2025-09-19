Coreea de Sud deschide uşa Rusiei ca intermediar în contactele cu regimul de la Phenian

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coreea de Sud a declarat vineri că este deschisă să recurgă la serviciile Rusiei ca mediator în contactele sale cu Coreea de Nord, după ce preşedintele rus Vladimir Putin s-a oferit să transmită un mesaj din partea Seulului liderului nord-coreean Kim Jong Un în cadrul paradei militare de la Beijing de la începutul lunii septembrie, informează agenția de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Dacă Rusia poate juca acest rol (de mediator), cu siguranţă că putem avea consultări cu ei”, a declarat ministrul de externe sud-coreean Cho Hyun într-o conferinţă la Clubul corespondenţilor străini din Seul.

Ministrul de externe sud-coreean a răspuns astfel la o întrebare despre ceea ce s-a întâmplat la Beijing, când preşedintele Vladimir Putin s-a oferit să transmită un mesaj şefului delegaţiei sud-coreene Woo Won-shik pentru liderul nord-coreean, transmite Agerpres.

Cho Hyun a adăugat că obiectivul central al administraţiei sud-coreene condusă de Lee Jae Myung este „reducerea rapidă a tensiunii militare în peninsulă şi stabilirea păcii” şi că, în acest sens, „se vor depune toate eforturile diplomatice posibile”.

A subliniat totuşi că, deşi nu exclude un rol al Rusiei, în acest moment este dificil să se restabilească un canal diplomatic cu Moscova în acest scop.

Ministrul de externe sud-coreean a reiterat, de asemenea, opoziţia Seulului faţă de desfăşurarea soldaţilor nord-coreeni în sprijinul Rusiei în războiul din Ucraina şi a avertizat că, dacă în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU delegaţia sud-coreeană se va întâlni cu cea rusă, această opoziţie va fi comunicată din nou.

În vizita sa de miercuri la Beijing, Cho Hyun a cerut, de asemenea, omologului său chinez Wang Yi să încurajeze Beijingul să determine Phenianul să reia dialogul, într-un efort ce pare a folosi şi Beijingul ca un posibil canal de comunicare cu regimul nord-coreean.

În timpul întâlnirii cu preşedintele american Donald Trump, liderul sud-coreean Lee Jae Myung a subliniat importanţa rolului preşedintelui american în restabilirea relaţiilor intercoreene. Cu toate acestea, în pofida deschiderii Washingtonului către dialog, Coreea de Nord continuă să nu răspundă.