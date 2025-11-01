G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construirea unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă…

Pasaj subteran in Cluj Napoca, simulare
sursa foto: Captura video

Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construirea unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă industrială a municipiului / Investiția e estimată la 130,3 milioane de lei

Articole, Cluj1 Noi • 7 vizualizări 0 comentarii

Pasajul rutier subteran plănuit de Primăria Cluj Napoca urmează să fie realizat pe strada Oașului, intersecție cu Bulevardul Muncii, iar  investiția estimată se ridică la 130,3 milioane de lei (aproximativ 26 de milioane de euro), informează Actual de Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Obiectivul are ca scop fluidizarea traficului în această zonă industrială a municipiului, iar primarul Emil Boc a anunțat că finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, respectiv prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, dar și din fonduri de la bugetul național și cel local.

„Cu sprijinul fondurilor europene, continuăm să dezvoltăm Clujul prin investiții strategice în trafic, mobilitate și siguranța locuitorilor. Eliberăm autorizația de construcție, realizăm licitația de proiectare și execuție și ne apucăm de treabă”, a declarat  Boc, după ce, luna aceasta, consilierii locali au aprobat Planul Urbanistic Zonal, care include acest proiect de investiție. Citește mai mult despre subiect pe Actual de Cluj.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Foto: Primăria Cluj Napoca

Boc: ”Clujul va avea, în perioada următoare, cea mai prosperă eră economică din întreaga lui istorie”  / ”Sunt proiecte de cinci miliarde de euro. Cinci miliarde de euro!”

Cluj, Orașul meu16 Aug 2023
6 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.