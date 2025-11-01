G4Media.ro
sursa foto: ISU Dobrogea

Cinci pompieri din Argeș, răniţi după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat pe Drumul Expres Craiova – Piteşti

Cinci pompieri au fost răniţi, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti în apropierea localităţii Albota, din judeţul Argeş, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, transmite Agerpres.

Pompierii lucrau la Staţia Scorniceşti şi se deplasau cu o autospecială de stingere spre un accident rutier.

După răsturnarea autospecialei, cei cinci membri ai echipajului au suferit traumatisme şi au fost evaluaţi la faţa locului, fiind transportaţi la UPU Piteşti, au precizat reprezentanţii ISU Olt.

Traficul rutier în zonă, în sensul de mers spre Slatina, a fost blocat până la ridicarea autospecialei de pompieri.

