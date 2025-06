Ministrul Transporturilor a cerut instituţiilor şi companiilor din subordine proiecte de eficientizare şi reorganizare

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban, a dat dispoziţie, vineri, instituţiilor şi companiilor din subordinea ministerului să pregătească proiecte de eficientizare şi reorganizare (dacă este cazul), transmite Agerpres.

„Astăzi am dat o dispoziţie către toate instituţiile şi companiile din subordinea Ministerului Transporturilor. Am solicitat pregătirea unor proiecte de eficientizare a acestora şi, atenţie, reorganizare (dacă este cazul). Nu am solicitat concedieri, aşa cum în mod eronat a apărut pe surse în media. Sunt un ministru social democrat, grija faţă de oameni face parte din preocupările PSD în aceasta perioadă”, a declarat, pentru Agerpres, Ciprian-Constantin Şerban.

Conform dispoziţiei menţionate, instituţiile şi companiile din subordinea MTI au termen să finalizeze aceste planuri până miercuri, 2 iulie, ora 10:00.