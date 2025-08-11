G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina a invitat România să trimită un emisar și investitori pentru reconstrucția…

kiev, distrugeri, masacru, genocid, hostomel, bucea, irpin, ucraina, tanc, blindate
Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua)

Ucraina a invitat România să trimită un emisar și investitori pentru reconstrucția post-război

Articole11 Aug 0 comentarii

Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, iar Kievul a invitat România să-și desemneze un emisar special pentru contractele de reconstrucție a Ucrainei, anunță publicația RBC, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acest subiect a fost abordat, joi, în cadrul întâlnirii dintre premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu.

În timpul întâlnirii, s-a discutat despre integrarea europeană, aprofundarea cooperării în domeniul apărării, participarea mediului de afaceri românesc la reconstrucția economiei ucrainene, precum și despre implementarea proiectelor comune de infrastructură.

„Ucraina și România au o viziune comună asupra viitorului regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României pe acest drum și suntem hotărâți să coordonăm și mai strâns eforturile în procesul de aderare” – a declarat Sviridenko.

De asemenea, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniul apărării, inclusiv producția comună. Unul dintre modelele posibile de colaborare ar putea fi cel danez, care presupune finanțarea directă a producției de echipamente militare chiar în Ucraina.

„O atenție deosebită a fost acordată implicării companiilor românești în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Iulia Sviridenko a invitat un emisar special pentru reconstrucție să vină la Kiev împreună cu o delegație de afaceri pentru a elabora proiecte concrete” – se arată în comunicatul executivului ucrainean.

RBC aminteşte că, pe 7 august, şefa diplomaţiei române, Oana Țoiu, a sosit la Kiev, unde a avut mai multe întâlniri și a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, bombardat de armata rusă. Oana Ţoiu s-a întâlnit inclusiv cu preşedintele Volodimir Zelenski. Țoiu a mers la Kiev în cadrul primei vizite a unui ministru român de externe de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Traducere Rador: Sergiu Dan

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.