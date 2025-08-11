Ucraina a invitat România să trimită un emisar și investitori pentru reconstrucția post-război
Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, iar Kievul a invitat România să-și desemneze un emisar special pentru contractele de reconstrucție a Ucrainei, anunță publicația RBC, citată de Rador.
Acest subiect a fost abordat, joi, în cadrul întâlnirii dintre premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu.
În timpul întâlnirii, s-a discutat despre integrarea europeană, aprofundarea cooperării în domeniul apărării, participarea mediului de afaceri românesc la reconstrucția economiei ucrainene, precum și despre implementarea proiectelor comune de infrastructură.
„Ucraina și România au o viziune comună asupra viitorului regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României pe acest drum și suntem hotărâți să coordonăm și mai strâns eforturile în procesul de aderare” – a declarat Sviridenko.
De asemenea, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniul apărării, inclusiv producția comună. Unul dintre modelele posibile de colaborare ar putea fi cel danez, care presupune finanțarea directă a producției de echipamente militare chiar în Ucraina.
„O atenție deosebită a fost acordată implicării companiilor românești în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Iulia Sviridenko a invitat un emisar special pentru reconstrucție să vină la Kiev împreună cu o delegație de afaceri pentru a elabora proiecte concrete” – se arată în comunicatul executivului ucrainean.
RBC aminteşte că, pe 7 august, şefa diplomaţiei române, Oana Țoiu, a sosit la Kiev, unde a avut mai multe întâlniri și a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, bombardat de armata rusă. Oana Ţoiu s-a întâlnit inclusiv cu preşedintele Volodimir Zelenski. Țoiu a mers la Kiev în cadrul primei vizite a unui ministru român de externe de la începutul invaziei ruse la scară largă.
Traducere Rador: Sergiu Dan
