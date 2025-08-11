Ucraina a invitat România să trimită un emisar și investitori pentru reconstrucția post-război

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ucraina și România au convenit să intensifice cooperarea în realizarea proiectelor comune de infrastructură, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa, iar Kievul a invitat România să-și desemneze un emisar special pentru contractele de reconstrucție a Ucrainei, anunță publicația RBC, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest subiect a fost abordat, joi, în cadrul întâlnirii dintre premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu.

În timpul întâlnirii, s-a discutat despre integrarea europeană, aprofundarea cooperării în domeniul apărării, participarea mediului de afaceri românesc la reconstrucția economiei ucrainene, precum și despre implementarea proiectelor comune de infrastructură.

„Ucraina și România au o viziune comună asupra viitorului regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României pe acest drum și suntem hotărâți să coordonăm și mai strâns eforturile în procesul de aderare” – a declarat Sviridenko.

De asemenea, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniul apărării, inclusiv producția comună. Unul dintre modelele posibile de colaborare ar putea fi cel danez, care presupune finanțarea directă a producției de echipamente militare chiar în Ucraina.

„O atenție deosebită a fost acordată implicării companiilor românești în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Iulia Sviridenko a invitat un emisar special pentru reconstrucție să vină la Kiev împreună cu o delegație de afaceri pentru a elabora proiecte concrete” – se arată în comunicatul executivului ucrainean.

RBC aminteşte că, pe 7 august, şefa diplomaţiei române, Oana Țoiu, a sosit la Kiev, unde a avut mai multe întâlniri și a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, bombardat de armata rusă. Oana Ţoiu s-a întâlnit inclusiv cu preşedintele Volodimir Zelenski. Țoiu a mers la Kiev în cadrul primei vizite a unui ministru român de externe de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Traducere Rador: Sergiu Dan