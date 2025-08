Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări că România va îndeplini jalonul privind numirile în conducerile companiilor din energie: Suntem obligaţi să o facem, pentru că nu ne permitem să pierdem nici măcar un leu din banii europeni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă la Digi24 că România este „obligată” să rezolve problemele legate de jalonul 121 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind asigurarea unor proceduri transparente şi bazate pe competenţă în selecţia şi numirea conducerilor companiilor din domeniul energiei, Ivan arătând că autorităţile nu îşi permit să piardă cele 240 de milioane de euro aferente acestui jalon.

Noul ministru al Energiei admite că a i s-au făcut „sugestii” sau a primit „sfaturi” privire unele numiri în unele funcţii, dar spune că nimeni nu i-a cerut „imperativ”. „Până acum nimeni nu mi-a cerut să fie X sau Y într-un consiliu de administraţie sau consiliu de supraveghere”, spune Bogdan Ivan, transmite News.ro.

„Vă amintesc că Ministerul Energiei este implicat în acea cerere de plată numărul 3, care nu a fost acceptată integral de Comisia Europeană şi mai avem de deblocat un rest de aproximativ 240 de milioane de euro pentru a îndeplini jalonul 121, prin care mai multe posturi de membri în Consiliile de administraţie, supraveghere sau directorat trebuie să fie refăcute procedurile. Ce am făcut în această perioadă foarte scurtă? Am relansat procedurile într-o formulă care să fie în acord cu legislaţia, am adus criterii de performanţă suplimentare. După ce am lucrat şi m-am inspirat de la cei de la Bursa de Valori Bucureşti, criteriile pe la care sunt evaluaţi cei din structurile de conducere a companiilor listate plus a celor din Franţa şi Polonia, am văzut ce au acolo şi am actualizat şi am pus criterii mai complexe”, a afirmat ministrul Energiei într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Întrebat dacă a primit telefoane, de când a ajuns la Ministerul Energiei, de la persoane care să îi ceară să numească o persoană sau alta în unele funcţii, pe criterii politice, ministrul admite că i s-au făcut „sugestii” sau a primit „sfaturi”, dar că nimeni nu i-a cerut „imperativ” acest lucru.

„Imperativ, n-am primit din partea nimănui lucrul ăsta. Dar sfaturi, sugestii că ar fi bine sau că sunt profesionişti, pot să spun că au fost, dar n-a contat în decizia finală acest lucru în contextul în care ai o procedură. De exemplu, la 109, cea pe care am reluat-o recent în cazul acelor posturi care nu au fost ocupate conform jalonul 121 din PNRR, în care am setat regulile foarte clar. (…) În momentul de faţă, ceea ce pot să vă spun că am stabilit acele condiţii foarte clare, sunt oameni în comisia de selecţie, doi ai Ministerului, doi ai AMEPIP-ului (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice – n.r.) şi unul al expertului extern selectat tot de către AMEPIP, în care n-am cerut altceva colegiului meu decât să fac o selecţie la sânge a tuturor oamenilor care ajung acolo. Până acum nimeni nu mi-a cerut să fie X sau Y într-un consiliu de administraţie sau consiliu de supraveghere”, a răspuns Bogdan Ivan.

El dă asigurări că până la finalul anului se vor face numirile în funcţie de criteriile agreate cu Comisia Europeană, astfel încât să se deblocheze cele 240 de milioane de euro.

„Suntem obligaţi să o facem pentru că nu ne permitem să pierdem nici măcar un leu din banii europeni. Deci asta e foarte clar, nu avem cum să pierdem acei bani. Noi suntem pe un deficit bugetar de care ştim cu toţii, iar o sumă care este considerabilă, aproape 240 de milioane de euro, nu ne permite să o pierdem”, a subliniat ministrul.