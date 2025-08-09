Declin al acţiunilor companiilor europene de apărare, vineri, după informaţii privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina

Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri, contrar evoluţiei generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC, transmite News.ro.

Potrivit surselor citate, înţelegerea aflată în discuţie ar permite Rusiei să păstreze teritoriile ocupate în timpul invaziei declanşate în 2022, o concesie majoră care a stârnit imediat reacţii în pieţele financiare.

În Germania, acţiunile Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de echipamente militare europeni, au scăzut cu 1,2%, în timp ce titlurile Hensoldt au pierdut 6,4%, iar Renk a închis ziua cu un declin de 5%. Pe bursa de la Londra, BAE Systems şi Babcock au cedat câştigurile înregistrate anterior în cursul şedinţei, afectate de aceeaşi tendinţă de corecţie. Nici companiile din sudul Europei nu au fost ferite: Leonardo, din Italia, a scăzut cu 3,9%, iar Thales, din Franţa, cu 0,8%.

Aceste companii erau considerate beneficiare directe ale creşterii bugetelor de apărare în Europa, pe fondul reînarmării accelerate din ultimii doi ani. Informaţiile privind o posibilă detensionare a conflictului din Ucraina au pus însă sub semnul întrebării perspectivele unor noi comenzi militare la aceeaşi intensitate.

Paradoxal, bursele europene au înregistrat totuşi evoluţii pozitive, investitorii reacţionând cu optimism la ideea că războiul s-ar putea încheia. Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis în creştere cu 0,3%, iar CAC 40 din Franţa a urcat cu 0,4%. În schimb, indicii DAX din Germania şi FTSE 100 din Marea Britanie au închis aproape de nivelul de deschidere, trasaţi în jos de performanţele slabe ale sectorului de apărare.

Pentru moment, lipsa unor declaraţii oficiale lasă loc speculaţiilor, dar pieţele dau deja semne că posibilele negocieri între Washington şi Moscova ar putea redesena nu doar harta geopolitică, ci şi perspectivele financiare ale unei industrii care a cunoscut o expansiune accelerată în contextul conflictului din Ucraina.