Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris sâmbătă pe Facebook că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze, după ce la Brașov a fost organizată o conferință pseudoștiințifică intitulată ”COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”. Ministrul a solicitat societăților profesionale ”să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”. În cadrul conferinței au fost răspândite teorii conspiraționiste și anti-vaccin.

Redăm mai jos integral postarea ministrului sănătății:

”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne.

Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului.

Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgențǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate.

Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații.

Profit de ocazie și transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsați manipulați! Informați-vă din surse credibile și firești, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viața și sănătatea au întotdeauna prioritate în fața fake-news și impostură.

Am obligația să fiu tranșant: știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze.”

Context

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”, relatează Digi24.ro

Printre cei care susțin astfel de teorii se numără medici cu funcții în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov.

La eveniment participă și Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie. De asemenea, apar pe listă și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, dar și Argentina Tudor, psiholog din Arad.