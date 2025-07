Ministrul Rogobete: Prima măsură pe care vreau să o începem este dublarea numărului de ore în ambulatorul de specialitate / Nu sunt de acord cu abordarea ori la public, ori la privat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune dublarea numărului de ore în ambulatorul de specialitate şi că a cerut medicilor să respecte programul de lucru în spitalul public. Ministrul spune că nu este de acord cu abordarea fie la stat, fie la privat, în ceea ce îi priveşte pe medici, transmite News.ro.

”Prima măsură pe care vreau să o începem şi face parte dintr-o platformă mai amplă, dacă doriţi, de reforme, este dublarea numărului de ore în ambulatorul de specialitate. Nu există încă un cadru coerent scris, nu există încă o gândire făcută. Este un model, care se practică în multe ţări europene, se practică în Franţa, de exemplu, se practică în Italia, se practică în Spania. Analizăm acest model, încercăm să îl adaptăm realităţii din România şi apoi putem discuta despre el”, a explicat Alexandru Rogobete, marţi seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a precizat că le-a cerut colegilor medici să îşi respecte orele de program în spitalul public.

”Ceea ce am cerut ferm colegilor, ca timpul programului de lucru din spitalul public să fie respectat. Este o altă zonă sensibilă despre care cu toţii discutăm sau se discută, iar acum când s-a atacat problema, evident că au apărut nemulţumiri. Eu nu am cerut nimic în plus în afară de responsabilitate personală, responsabilitatea managerială. De la manager, până la medic. Nu vreau din nou să generalizez. Există oameni excepţionali în sistemul de sănătate care vin noaptea de acasă, care stau mult peste program şi nu vorbeşte nimeni despre ei, din păcate, care stau în sala de operaţie mai mult decât este normativul, care fac mai multe gărzi decât ar trebui pentru că nu există cine să le acopere şi aşa mai departe”, a mai declarat ministrul.

Acesta a precizat că există însă şi excepţii, ca în orice sistem: ”Anumiţi colegi, la ora 12, la ora 11, ştiu eu exemple concrete, părăsesc spitalul public şi prestează activităţi în alte zone. Ori eu acolo vreau să intervin, pe colegii mei să rămână în spital atât cât le este programul. După acest program de lucru, fiecare este liber să facă ce doreşte. Nu sunt de acord cu abordarea ori la public, ori la privat”.