Ministrul Muncii din Germania anunță că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale

Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a promis vineri că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizaţii de şomaj, transmite Agerpres. „Sprijinul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la cei care au nevoie de ele”, a declarat ministrul în timpul unei vizite la agenţia federală pentru ocuparea forţei de muncă din Nurnberg.

Lucrătorii din Germania au dreptul la un ajutor de şomaj de bază de aproximativ 563 de euro pe lună.

În repetate rânduri, şomerii de lungă durată s-au confruntat cu acuzaţii că ar fi refuzat să caute de muncă pentru că primesc indemnizaţia de şomaj.

Totuşi, 72% dintre cei care o primesc spun că nu este suficientă pentru „a duce o viaţă demnă”, potrivit unui studiu publicat în iunie. Dintre cei 1.014 respondenţi, fiecare al doilea participant a declarat că nu-şi permite suficientă mâncare pentru a-i hrăni pe toţi membrii gospodăriei.

O altă acuzaţie frecventă adusă celor care solicită indemnizaţia este că îşi suplimentează veniturile cu muncă nedeclarată.

Barbel Bas a mai spus că un schimb mai bun de informaţii între diferite autorităţi este esenţial pentru combaterea angajărilor ilegale.

Agenţia federală pentru ocuparea forţei de muncă lucrează la înfiinţarea unui centru de competenţe menit să combată frauda în domeniul beneficiilor sociale.