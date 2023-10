Ministrul moldovean al Infrastructurii, după ce premierul Ciolacu a anunțat intenția de a cumpăra portul Giurgiulești de la BERD: ”Niciun fel de mișcare fără implicarea Guvernului Republicii Moldova. Noi mereu am încurajat investițiile românești”

Andrei Spînu, ministruul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a comentat joi anunțul premierului Marcel Ciolacu, care a spus că România ar vrea să cumpere portul Giurgiulești din Republica Moldova. Guvernul României a anunțat intenția de a cumpăra Portul Internațional Giurgiulești – deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În replică, Andrei Spînu a declarat că ”în discuția noastră cu BERD-ul am spus foarte clar: nu putem vorbi de niciun fel de mișcare referitor la acest port fără implicarea Guvernului Republicii Moldova. În sensul în care Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie implicat de la cea mai incipientă etapă, dacă BERD va dori să vândă cuiva – oricui – acest port”, transmite publicația Newsmaker.

El a adăugat că ”dacă se va ajunge la o astfel de discuție, evident că discuția cu România, Guvernul României este una din prioritățile noastre și noi mereu am încurajat investițiile românești în Republica Moldova”.

Portul Giurgiulești este singurul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime. El este situat pe Dunăre, în sudul țării.

În trecut, proprietarii companiei care operează Portul Giurgiulești au avut discuții pentru vânzarea activului către companii din Ucraina și Turcia, potrivit informațiilor G4Media.

Andrei Spînu a mai fost în centrul unor controverse majore pentru modul în care a gestionat o licitație – cheie pentru sectorul energiei electrice, licitație câștigată de o companie indiană în detrimentul unei companii române de stat. La acel moment, guvernul de la Chișinău cerea ajutorul României tocmai pentru proiecte energetice, iar decizia de a acorda unei companii indiene acel contract a fost privită la București ca un gest ”neprietenesc”.

De asemenea, Spînu a negociat de unul singur în 2021 un nou contract cu Gazprom, ceea ce a dus la noi critici la Chișinău.

De altfel, Spînu a fost remaniat din guvern pentru scurt și numit de președinta Maia Sandu ca secretar general al Aparatului președintelui, un post cu o influență politică minoră. Ulterior însă, el a revenit în guvernul condus de premierul Dorin Recean ca ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Președinta Maia Sandu nu a explicat public motivele mutării lui Spînu.

Întrebat dacă n-ar fi o „idee rea ca România să preia și să dezvolte acest port”, Andrei Spînu a spus: „Uitați-vă, noi nu am ajuns să discutăm acest subiect, pentru că sunt mai multe… Noi am zis că noi, Guvernul, trebuie să fim implicați de la bun început, pentru că noi credem că este cu siguranță unica noastră ieșire către mare, prin Dunăre, și, respectiv, este corect ca Guvernul să fie implicat la toate etapele. Am auzit și am discutat despre intenția României. La etapa asta, nu s-a avansat nici într-un fel. Dacă vor fi careva discuții, noi, cu siguranță, vom anunța”, mai transmite Newsmaker.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat într-un interviu pentru Digi24 că România intenționează să cumpere portul Giurgiulești din Republica Moldova, în contextul în care se preconizează ca țara să devină „un hub important în reconstrucția Ucrainei”. Atunci Ciolacu a declarat că ministrul Transporturilor de la București a avut discuții în acest sens cu BERD, care este singurul proprietar final al companiei care administrează portul la Dunăre.