Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și rețele de boți pentru a influența alegerile din Moldova, mai ales în diasporă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că Rusia și-a intensificat ingerințele în procesul electoral moldovean, vizând în mod special diaspora, pe care mizează partidul său, PAS, pentru a-și păstra majoritatea în alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Într-un interviu acordat Financial Times, Sandu a declarat că Moscova recurge la o campanie de dezinformare tot mai agresivă, folosind preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și activând rețeaua de boți „Matrioșka” pentru a genera conținut fals sub acoperirea unor surse media credibile.

„Rușii țintesc diaspora”, a spus Sandu, amintind că în 2024 agenți ai Kremlinului ar fi lansat alerte false cu bombă la secții de votare din străinătate, inclusiv în Germania, pentru a intimida alegătorii.

Serviciile de securitate moldovenești au calificat atacul din 2024 asupra procesului electoral drept „fără precedent”, acuzând Rusia că a direcționat sume uriașe de bani în țară printr-o rețea extinsă de intermediari pentru a cumpăra voturi.

Maia Sandu a estimat că Rusia ar fi cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile de anul trecut. Ea susține că metodele Kremlinului evoluează: „Criminali plătiți de Moscova încearcă să provoace revolte în închisori. Este un spectru larg de instrumente pe care Rusia le folosește încercând să ne copleșească instituțiile”, a spus președinta.

Sandu a cerut sprijinul Uniunii Europene în fața acestor presiuni, avertizând în Parlamentul European de la Strasbourg că tacticile folosite în Moldova sunt exportate și în alte țări.

„Moldova este o democrație fragilă, dar ceea ce vedem la noi se poate întâmpla oriunde. Nu ar trebui să subestimăm pericolul pentru democrațiile noastre”, a spus ea.

UE a promis anul trecut un sprijin economic de 1,8 miliarde de euro pentru Moldova, înaintea referendumului privind aderarea la UE, câștigat la limită de tabăra pro-europeană. Tot atunci, Sandu a câștigat la mustață un nou mandat prezidențial, beneficiind masiv de voturile diasporei.

Acum, Sandu descrie alegerile parlamentare ca pe „ultimul obstacol” înaintea începerii negocierilor de aderare la UE. Însă partidul său, PAS, se confruntă cu o opoziție consolidată, după ce fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a anunțat formarea unei coaliții a trei partide sub umbrela Blocului Alternativ.

Deși coaliția afirmă că sprijină integrarea europeană, Sandu susține că adevăratul obiectiv al lui Stoianoglo este să readucă Moldova în sfera de influență a Rusiei: „Kremlinul vrea să cucerească Moldova prin vot”.

Progresul european al Chișinăului este strâns legat de cel al Ucrainei, ambele state aplicând pentru aderare în 2022. Însă opoziția Ungariei față de deschiderea negocierilor cu Kievul a încetinit procesul. Sandu cere o soluție care să permită avansarea ambelor țări în drumul lor spre UE, invocând amenințările tot mai mari venite dinspre Rusia.