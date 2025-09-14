Contraperformanțe pentru atleții români: Bianca Ghelber a ratat finala la proba de aruncare a ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo, la fel ca și Rareș Toader și Alina Rotaru
Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea duminică în finala probei de aruncarea ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo, transmite News.ro.
Cea mai bună aruncare a Biancăi Ghelber a măsurat 69.61 metri, cu care s-a clasat doar pe locul 17, în condiţiile în care în finală s-au calificat primele 12 sportive.
Sâmbătă, alţi doi sportivi tricolori cotaţi cu şanse la finală au ratat ultimul act: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13) şi Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24).
Delegaţia României include alţi şase sportivi la CM de la Tokyo:
Feminin: Andrea Mikloş – 400 metri, Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;
Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.
Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.
