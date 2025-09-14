G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Contraperformanțe pentru atleții români: Bianca Ghelber a ratat finala la proba de…

Contraperformanțe pentru atleții români: Bianca Ghelber a ratat finala la proba de aruncare a ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo, la fel ca și Rareș Toader și Alina Rotaru

Articole14 Sep 0 comentarii

Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea duminică în finala probei de aruncarea ciocanului la Campionatele Mondiale de la Tokyo, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cea mai bună aruncare a Biancăi Ghelber a măsurat 69.61 metri, cu care s-a clasat doar pe locul 17, în condiţiile în care în finală s-au calificat primele 12 sportive.

Sâmbătă, alţi doi sportivi tricolori cotaţi cu şanse la finală au ratat ultimul act: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13) şi Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24).

Delegaţia României include alţi şase sportivi la CM de la Tokyo:

Feminin: Andrea Mikloş – 400 metri, Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Gimnastică ritmică: Amalia Lică, medalie de argint la măciuci la Campionatul Mondial / Sportiva are doar 16 ani

Articole, Sportz24 Aug 2025 • 1.262 vizualizări
0 comentarii

CM de Nataţie din Singapore: Mai mulţi înotători americani, absenţi din serii deoarece au „gastroenterită acută”

Articole, Sportz27 Iul 2025
0 comentarii

Canadianca Penny Oleksiak s-a retras de la Campionatele Mondiale de Natație, după ce a încălcat regula privind localizarea din regulamentul antidoping

Articole, Sportz6 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.