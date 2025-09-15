G4Media.ro
Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac…

Sursa foto: Pexels / Maria Lucia P. Sampaio

Ministrul italian al apărării avertizează: Italia este nepregătită în caz de atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a avertizat luni că Italia ar fi nepregătită în cazul unui atac din partea Rusiei sau a oricui altcuiva, transmite ANSA, preluată de Agerpres.

„Spun asta de multă vreme. Cred că este datoria noastră să punem această ţară în poziţia de a se apăra dacă un nebun se hotărăşte să ne atace: nu zic Putin, zic oricine”, a afirmat el la un eveniment dedicat recentului tur al lumii efectuat de nava-şcoală a marinei militare italiene, ‘Amerigo Vespucci’.

Italia nu se află în poziţia respectivă deoarece „nu am mai investit în apărare în ultimii 20 de ani şi nu se pot recupera 20 de ani într-un an sau doi”, a explicat ministrul.

