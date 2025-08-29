Ministrul Energiei: S-a cheltuit o sumă de 30 de miliarde de lei pentru acea schemă de plafonare-compensare. În momentul de faţă mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ 6 miliarde
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că mecanismul de plafonare a preţurilor la energie pentru consumatorul final şi de compensare cu bani publici a costat România 30 de miliarde de lei. În prezent, cele două ministere implicate în compensare, Ministerul Muncii şi cel al Energiei, mai au de plătit 6 miliarde de lei furnizorilor, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”În total, s-a cheltuit o sumă de 30 de miliarde de lei pentru acea schemă de plafonare-compensare. În momentul de faţă mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ 6 miliarde, atât la Ministerul Muncii, cât şi la Ministerul Energiei. Ministerul Energiei venea cu plata diferenţei pentru agenţii economici, iar Ministerul Muncii pentru persoanele fizice”, a explicat ministrul Energiei, vineri seară, la Digi 24.
Întrebat dacă ministerul dispune de fondurile pentru plata acestor facturi compensatorii, Bogdan Ivan a explicat că există, în buget, sume pentru plata parţială.
”Ceea ce este foarte important este legat de faptul că o astfel de schemă nu se poate duce la infinit, este una incorectă”, a adăugat ministrul.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bogdan Ivan: Am reuşit ca după dezbateri interminabile să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu
Bogdan Ivan: La stat sunt oameni foarte buni, foarte bine pregătiţi, dar în acelaşi timp e şi o categorie specială de frânari/ Subminează interesul statului român, nu fac nimic altceva decât să aştepte să fie rugaţi să-şi facă treaba
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.