Ministrul Energiei: S-a cheltuit o sumă de 30 de miliarde de lei pentru acea schemă de plafonare-compensare. În momentul de faţă mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ 6 miliarde

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că mecanismul de plafonare a preţurilor la energie pentru consumatorul final şi de compensare cu bani publici a costat România 30 de miliarde de lei. În prezent, cele două ministere implicate în compensare, Ministerul Muncii şi cel al Energiei, mai au de plătit 6 miliarde de lei furnizorilor, transmite News.ro.

”În total, s-a cheltuit o sumă de 30 de miliarde de lei pentru acea schemă de plafonare-compensare. În momentul de faţă mai sunt datorii către operatorii de furnizare a energiei electrice în valoare de aproximativ 6 miliarde, atât la Ministerul Muncii, cât şi la Ministerul Energiei. Ministerul Energiei venea cu plata diferenţei pentru agenţii economici, iar Ministerul Muncii pentru persoanele fizice”, a explicat ministrul Energiei, vineri seară, la Digi 24.

Întrebat dacă ministerul dispune de fondurile pentru plata acestor facturi compensatorii, Bogdan Ivan a explicat că există, în buget, sume pentru plata parţială.

”Ceea ce este foarte important este legat de faptul că o astfel de schemă nu se poate duce la infinit, este una incorectă”, a adăugat ministrul.


