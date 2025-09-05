G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă…

Foto: Pixabay.com

Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii

Articole5 Sep 0 comentarii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi, pentru a vedea dacă într-adevăr au înţeles lucrurile pe care le-au scris în lucrarea respectivă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Daniel David a afirmat, joi, la Digi24, că profesorii ar trebui să le vorbească deschis elevilor despre inteligenţa artificială, iar aceştia să recunoască  dacă au făcut temele cu ajutorul acestui instrument.

”Să-i înveţe pe copii că inteligenţa artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească. Elevii să recunoască în lucrarea făcută că au lucrat cu un sistem de inteligenţă artificială, iar profesorii să verifice lucrarea nu în variantă scrisă, ci în examen oral. Chiar nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu inteligenţa artificială. Vreau să stau faţă în faţă cu tine cinci minute, să îţi pun 2-3 întrebări, să văd dacă într-adevăr ai înţeles lucrurile care sunt scrise acolo. Acesta este sfatul meu şi treptat vom merge în această direcţie şi în universităţi”, a explicat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Întrebat dacă este un furt faptul că elevii apelează la inteligenţa artificială, dar nu recunosc apoi acest lucru, ministrul Daniel David a răspuns: ”Dacă nu precizează, sigur, într-un fel este furt, dar acum, pe de altă parte nu poţi să-i spui chiar furt pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca un agent cu drepturi şi obligaţii. Dar corect este să recunoşti şi să spui, da, domnule, am lucrat, aşa cum eu, când lucrez cu un program de prelucrare statistică, de exemplu, în articolul ăla spun că am folosit programul de prelucrare X, Y sau Z”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală

Articole4 Sep • 251 vizualizări
0 comentarii

Ministrul David: Salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Prin cele 2 ore în plus la norma didactică nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore. Doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare

Articole3 Sep • 13.228 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Educaţiei spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe cum va începe şcoala în unităţile lor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie: Sunt convins că elevii vor fi primiţi în şcoli

Articole2 Sep • 5.800 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.