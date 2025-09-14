Ministrul Economiei Radu Miruţă (USR) contrazice guvernul pe tema plafonării preţurilor la alimente: Va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost

Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a contrazis-o sâmbătă pe purtătoarea de cuvânt a guvernului în legătură cu plafonarea preţurilor la alimente. Miruță a spus sâmbătă seară că actuala coaliție de guvernare nu a luat o decizie, deși Ioana Ene Dogioiu declarase anterior că Decizia ”neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

„Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele”, a declarat la Digi24 ministrul, citat de News.ro.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, şi care ţine această coaliţie. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliţie, şi nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Şi reforma în administraţie, sperietoarea aia cu 45% din oameni vor fi daţi afară, este un narativ neadevărat, pentru că toate administraţiile publice din ţară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe şefi. Nu poţi să fii şef la un om, trebuie să fii şef la minim 10 oameni. Ce vedeţi în coaliţie ca decizie luată, să fiţi siguri că s-a luat cu unanimitate, adică inclusiv cu votul PSD. Altfel nu se poate, altfel ar pica coaliţia”, a declarat, sâmbătă seară, Radu Miruţă la Digi24.

Întrebat despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, Radu Miruţă a spus că, la momentul în care „s-a compus” această coaliţie, au existat „nişte discuţii şi pe marginea acestor aspecte de preţuri plafonate – energie, alimente”.

„Şi la fiecare s-a discutat, şi decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situaţia cu banii din buget. Pentru că nişte măsuri pe care noi le-am luat acum două luni de zile au început încet-încet să producă efecte. Ele vor merge la viteze de croazieră undeva în a doua parte a anului viitor. Să modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget e o inerţie, durează până când taxele suplimentare încep să se întoarcă la bugetul de stat”, a explicat Miruţă.

Ministrul Economiei a adăugat că va trebui ca Ministerul de Finanţe „să vină cu cifre”, pentru a se vedea dacă plafonarea preţurilor la alimente are legătură cu veniturile bugetare.

„După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susţine sau nu mai poate susţine. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii şi alţii încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc”, a punctat Miruţă.

Potrivit ministrului, „singurele argumente sunt banii în buget şi disponibilitatea, capacitatea Ministerului Finanţelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună”.

„Dacă există bani, guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli, dacă nu există bani, trebuie să ne uităm care sunt cele mai raţionale decizii ca să nu ajungem într-o situaţie şi mai grea. S-a format acest guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbaţi lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care guvernul să o obţină apăsând un buton şi de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puţin afectante măsuri pentru populaţie, dar sigur că sunt măsuri care afectează şi oamenii. Asta e situaţia, nu putem străbate lacul fără să ne udăm”, a afirmat Radu Miruţă.

Întrebat dacă în ultima perioadă au existat discuţii privind plafonarea preţurilor la alimentele de bază, Miruţă a spus că în şedinţele de coaliţie la care el a participat nu au existat astfel de discuţii.

„În ultima săptămână, nu am participat la discuţiile din coaliţie. (…) În mod normal, această măsură este luată. Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele”, a conchis ministrul.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a afirmat, ulterior, că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază.

„Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, a susţinut Fifor.

El a adăugat că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”.

„Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, a mai afirmat parlamentarul PSD.