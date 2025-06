Ministrul Economiei: Pentru industria de apărare începe să apară o luminiţă la capătul tunelului / Contează foarte mult cum se mişcă România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, că pentru industria de apărare începe să apară „o luminiţă la capătul tunelului”, însă contează foarte mult cum se mişcă România în perioada următoare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pentru industria de apărare, bucata pe care pot să vi-o spun – eu urmăresc ce se întâmplă acolo, fiindcă sunt din judeţul Gorj şi acolo e Uzina Mecanică Sadu – începe să apară o luminiţă la capătul tunelului. Contează foarte mult cum se mişcă România”, în sensul că la nivelul Uniunii Europene s-a alocat 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea ţărilor membre ale UE. Nu s-a stabilit care este formula după care se împarte suma asta către ţări. Fiecare vrea mai mult. Trebuie să existe un mecanism, o regulă, în funcţie de cum te potriveşti pe aceste reguli, primeşti mai mult sau sau mai puţin”, .a declarat, la Prima TV, Radu Miruţă.

Acesta susţine că România ar putea să primească mai mulţi bani din acest program al UE, pentru că are specialişti şi nişte platforme pentru industria de apărare, pe care alte ţări nu le au.

„Eu sper să avem mai mult decât atât, pentru că România are nişte oameni specialişti în industria de apărare. România are nişte platforme, alte ţări nu au asta. E greu să faci repede o platformă în care să funcţionalizezi instrumente care produc armament. Ar trebui să ne luptăm şi asta o să fie în perioada următoare o provocare, astfel încât în formula Uniunii Europene să conteze ceea ce pe noi ne avantajează, ca să influenţăm la finală un rezultat mai mare înspre noi”, a adăugat el.

Potrivit sursei citate, industria de apărare are 15 companii în cadrul Ministerul Economiei, patru dintre ele fac profit, însă 11 au pierderi, şi există riscul ca unele să piardă contracte importante.

„Asta înseamnă că patru companii ţin în spate 15. E o debalansare. Este de văzut un pic ce se poate face, să nu mai fie patru la 11, poate să fie şapte la opt. Pe de o parte, am observat, că unele dintre aceste companii care au bani în cont, pierd contracte. Dau un exemplu, vine NATO, vreau trei milioane de cartuşe în trei săptămâni. Fiindcă liniile de producţie sunt foarte vechi cu compania respectivă spun că pot să fac 3 milioane de cartuşe, dar le fac în 9 luni, atâta e viteza cu care lucrez eu, şi se pierde contractul. (…) Dacă situaţia este să n-ai bani să te retehnologizezi e o problemă, abordăm separat. Lipsa banilor e o problemă, însă sunt situaţii cum e uzina mecanică Sadu, care are bani şi ratează contracte pentru că nu-şi tehnologizează nişte linii pentru care are bani să facă asta. Nu pot accepta asta. Undeva este o problemă (…) Dacă văd că tu te zbaţi şi nu reuşeşti, încerc să te ajut, Ministerul de Externe, premier, dar dacă tu te duci doar la serviciu să stai pe telefon, trai pe vătrai, pentru că îţi vine suma de nucleu…. Statul român pentru a-şi menţine industria de apărare şi dacă nu face profit, plăteşte de la bugetul de stat minima funcţionare. E strategic. Însă situaţii de genul în care sunt banii puşi deoparte, linia de producţie e veche, dar nu reuşeşti să foloseşti banii, să-i investeşti, nu vor fi acceptate”, a adăugat şeful de la Economie.

Radu Miruţă a mai susţinut că alocarea unei procent de 5% din PIB pe viitor, până în 2035, pentru apărare este o veste bună pentru industria din România.

„Este o veste foarte bună şi cea mai bună armă este descurajarea. Descurajarea o faci nu doar cu artificii de comunicare şi povesteşti că ai ce nu ai, ci dacă realmente ai. România este a 6-a ţară ca populaţie din Uniunea Europeană, trebuie să aibă capacitatea de a descuraja prin ceea ce produce în ţară. Nu se poate să nu faci asta. În caz critic, nu se ştie când se întâmplă, dacă se întâmplă, nu te poţi baza pe alţii. Şi noi avem o vulnerabilitate cu pulberea. Noi producem nişte lucruri care la rădăcină au ceva ce nu prea e în România. În caz ipotetic, degeaba ai tu instrumentele, dacă nu ai unul dintre componente. E o preocupare să rezolvăm asta şi s-au făcut nişte paşi şi pare că sunt cu un final fericit”, a adăugat Ministrul Economiei, Radu Miruţă.