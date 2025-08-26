Ministrul de Externe: UE şi partenerii care împărtăşesc valori similare vor sprijini contracararea atacurilor hibride şi integritatea alegerilor din Republica Moldova

Uniunea Europeană şi partenerii care împărtăşesc valori similare vor continua să sprijine contracararea atacurilor hibride şi integritatea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite Agerpres.

Ea a atras atenţia asupra atacurilor hibride „intensificate”, menite a „destabiliza parcursul european al Republicii Moldova şi a influenţa” procesele sale democratice.

„În ultimii ani, Republica Moldova a devenit teren de testare a unei game foarte largi de tactici şi instrumente hibride, la care autorităţile de la Chişinău au răspuns exemplar şi ferm, precum şi comunitatea internaţională, care este alături, şi partenerii like-minded. UE şi partenerii like-minded vor continua să sprijine, prin toate mijloacele, contracararea acestor atacuri hibride şi protejarea integrităţii alegerilor din 28 septembrie”, a spus ea, într-o conferinţă de presă susţinută alături de omologul de la Chişinău, Mihai Popşoi.

Oana Ţoiu a subliniat importanţa unei prezenţe cât mai largi a cetăţenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, indiferent de ţara în care se vor afla la momentul respectiv. În acest sens, a precizat că România pune la dispoziţie toate condiţiile necesare votului, conform solicitării autorităţilor Republicii Moldova.

„Sunt încrezătoare că, la fel ca scrutinul prezidenţial şi referendumul pentru integrare europeană din 2024, cetăţenii Republicii Moldova vor reconfirma direcţia şi parcursul european. Aceasta este opţiunea care poate să le împlinească aspiraţiile de viitor, iar beneficiile incontestabile ale integrării în Uniunea Europeană se fac deja simţite la nivelul cetăţenilor, prin reformele pe care Guvernul Republicii Moldova le-a întreprins, prin libera circulaţie, accesul la piaţa europeană pentru produsele din Republica Moldova, accesul la studii în România şi în UE, iar în curând eliminarea tarifelor de roaming”, a spus ea.

Oana Ţoiu a declarat că Republica Moldova a demonstrat în ultimii ani, „prin eforturile depuse”, prin politici şi reforme, prin angajamentul „ferm” al autorităţilor şi al cetăţenilor, că „îşi merită pe deplin locul în cadrul familiei europene.

„Din punctul nostru de vedere, trebuie deschise negocierile nu doar pe cluster 1, ci pe cât mai multe clustere, pentru că este foarte clar, din perspectiva meritului pe care îl are Republica Moldova, că acest lucru este necesar”, a spus ea.

Totodată, Ţoiu a felicitat Republica Moldova pentru progresele realizate în vederea aderării la UE. De asemenea, a oferit asigurări privind „sprijinul continuu şi neclintit” al României pentru avansarea procesului de integrare europeană.

„Sper că vom avansa în integrarea europeană a Republicii Moldova cât mai curând. Avem speranţa că orice obstacole artificiale care există acum vor fi înlăturate cât de curând, având în vedere şi evoluţiile din ultimele zile şi faptul că şi Ucraina a dovedit foarte clar că-şi merită parcursul european. Este important ca Republica Moldova şi Ucraina să avanseze cât mai curând pe acest parcurs. România va continua să joace un rol activ, substanţial, în acest sens şi va acorda sprijin vecinilor noştri, inclusiv prin contribuţia care este necesară pentru a asigura pace în regiune”, a afirmat ministrul român.

Oana Ţoiu a remarcat o perioadă „foarte bună” în ce priveşte relaţiile bilaterale, existând progrese deosebite mai ales la nivelul marilor progrese de infrastructură şi transport. De asemenea, firmele româneşti sunt prezente cu investiţii „din ce în ce mai semnificative” în Republica Moldova, a declarat Ţoiu.

„Lucrăm susţinut pentru realizarea unor progrese la interconectările energetice, un domeniu în care am făcut progrese semnificative; la creşterea capacităţii interne de generare de energie electrică, în special regenerabilă; la reabilitarea şi electrificarea conexiunilor feroviare, cu fonduri europene; la construcţia podului, care va fi legat de autostrada A8, autostradă care rămâne o prioritate pentru noi”, a precizat ministrul Afacerilor Externe.