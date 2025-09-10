Ministrul de externe al Chinei întreprinde în perioada 12-16 septembrie un turneu diplomatic în Austria, Slovenia şi Polonia

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, se va deplasa săptămâna aceasta în Austria, Slovenia şi Polonia, a anunţat miercuri Beijingul, într-un context de impas în discuţiile menite să pună capăt războiului în Ucraina, informează AFP, preluată de Agerpres.

Acest turneu diplomatic al lui Wang Yi, prevăzut să aibă loc în perioada 12-16 septembrie, va include întrevederi cu omologii săi, a precizat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

Wang, de asemenea membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, va vizita cele trei ţări la invitaţia ministrului federal austriac pentru afaceri europene şi internaţionale, Beate Meinl-Reisinger, a viceprim-ministrului sloven şi ministru al afacerilor externe şi europene, Tanja Fajon, şi a viceprim-ministrului polonez şi ministru de externe, Radoslaw Sikorski, a precizat purtătorul de cuvânt, conform Xinhua.

Aceste vizite intervin în timp ce Ucraina se confruntă cu o intensificare a atacurilor aeriene ruse contra teritoriului său, comentează agenţia franceză de presă.

China îndeamnă regulat la negocieri de pace şi la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, prin urmare şi a Ucrainei.

Însă ea nu a condamnat niciodată Rusia şi a întărit relaţiile sale comerciale, diplomatice şi militare cu Moscova. China este acuzată de unii aliaţi ai Kievului că îşi ajută vecinul rus să ocolească sancţiunile occidentale.

Polonia a anunţat miercuri că a ridicat de la sol avioane pentru a doborî „obiecte ostile” ce au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac rus contra Ucrainei.

Întrebat în legătură cu acest incident, purtătorul de cuvânt Lin Jian a răspuns că nu este la curent.

Ca răspuns la o altă întrebare, cu privire la vizita lui Wang Yi în Polonia, el a salutat „prietenia tradiţională” între cele două ţări. Lin Jian a precizat că ministrul chinez al afacerilor externe şi omologul său vor discuta despre „relaţiile sino-poloneze, sino-europene, precum şi despre problemele internaţionale şi regionale de interes comun”.