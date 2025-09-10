Ministrul Apărării: Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
Ionuț Moșteanu susține că încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești este un incident grav și o escaladare periculoasă din partea Rusiei.
„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei.
România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.
