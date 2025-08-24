G4Media.ro
Ministrul Apărării Naţionale, la Kiev: Participă la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei…

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu depune o coroană de flori la Kiev
Sursa foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naţionale, la Kiev: Participă la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei / ”Gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin”

24 Aug

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, se află duminică, la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei, a anunţat MApN, transmite Agerpres.

„Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei”, a transmis Moşteanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al MApN, Moşteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuţi în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum şi la alte activităţi oficiale organizate de autorităţile ucrainene.

Totodată, ministrul participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuţia şi sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum şi rolul activ al ţării noastre în cadrul eforturilor internaţionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii regionale.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin. Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei. Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a scris Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

