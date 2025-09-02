G4Media.ro
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu…

ionut mosteanu ministrul apararii
Ministrul Apărării, despre trimiterea de trupe în Ucraina pentru menţinerea păcii: Nu există o soluţie clară la nivel european. În momentul ăsta, poziţia noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că poziţia ţării noastre este că nu va trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina, el precizând că încă nu există o soluţie comună la nivel european. ”Fiecare ţară are Constituţia ei, fiecare ţară are legile ei, fiecare ţară are paşi interni diferiţi”, a declarat ministrul, citat de News.ro.

Ionuţ Moşteanu a declarat, marţi, la Antena 3, că România participă la toate discuţiile formale şi informale cu partenerii europeni şi NATO, dar că nu există nicio soluţie clară în acest moment la nivel european privind trimiterea de trupe de menţinere a păcii pe teritoriul Ucrainei.

”Haideţi să avem nişte scenarii cu care să fim pregătiţi înainte de a vedea acest moment al opririi focului şi al începerii negocierilor condiţiilor de pace. Fiecare ţară trebuie să parcurgă paşii interni, orice decizie s-ar lua. Fiecare ţară are Constituţia ei, fiecare ţară are legile ei, fiecare ţară are paşi interni diferiţi. De aceea, în Europa ne merge mult mai greu să luăm o decizie, trebuie să stăm toţi la masă şi să luăm o decizie”, a afirmat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El consideră că se va ajunge la o soluţie comună, dar e prea devreme de spus care va fi aceasta.

”Ce e clar în momentul ăsta, poziţia noastră este că nu trimitem trupe în Ucraina. Ne-am arătat disponibilitatea pentru a funcţiona în continuare ca un hub logistic pentru orice tip de ajutoare care merg către ucraineni. Facem asta din prima zi a războiului, vom face asta în continuare, ne antrenăm alături de partenerii şi aliaţii noştri, antrenăm militari ucraineni, vom face asta în continuare, e un ajutor foarte important pe care îl dăm ucrainenilor”, a adăugat ministrul Apărării.

