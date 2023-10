Ministrul Agriculturii cere sprijin de la UE pentru tranzitul cerealelor din Ucraina / ”Presiunea pe fermierii noştri este uriaşă. Voi folosi toate pârghiile pentru a-i susţine”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat luni, înaintea Consiliului Agricultură şi Pescuit – Agrifish de la Luxemburg, cu omologul francez, Marc Fesneau, despre măsurile de sprijin pentru fermieri şi a transmis că va folosi toate pârghiile pe care le are la îndemână pentru a-i susţine, relatează Agerpres.

„La Luxemburg, înainte de Consiliul AgriFish, am răspuns invitaţiei omologului meu din Franţa, Marc Fesneau, pentru a discuta despre măsurile de sprijin pentru fermierii noştri. Am vorbit despre dificultăţile pe care le întâmpină fermierii români din cauza secetei şi din cauza presiunilor pe transport provocate de tranzitul cerealelor ucrainene. Este esenţial ca fermierii să primească un sprijin pentru transportul cerealelor, din fondul de criză al UE, aşa cum am solicitat la începutul lunii septembrie”, a scris Barbu pe Facebook.

De asemenea, el a subliniat că a convenit cu ministrul francez al Agriculturii să susţină în faţa Comisiei prelungirea derogărilor şi, în anul 2024, pentru GAEC 7 (rotaţia culturilor) şi GAEC 8 (condiţia de a lăsa 4% din suprafaţa fermei teren nelucrat, pârloagă), pentru a permite fermierilor să compenseze astfel pierderile cauzate de reducerea preţurilor la cereale şi de seceta severă.

„Presiunea pe fermierii noştri este uriaşă şi voi folosi toate pârghiile pe care le am la îndemână pentru a-i susţine”, a mai scris Florin Barbu pe pagina de socializare.

Potrivit unui comunicat al MADR, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin-Ionuţ Barbu, participă în perioada 23-24 octombrie 2023, la Consiliul Agricultură şi Pescuit, care are loc la Luxemburg.

Pe ordinea de zi a reuniunii se vor regăsi teme de interes major pentru fermierii români, astfel: situaţia pieţei, directiva – cadru privind deşeurile – aspecte legate de alimente, posibilităţi de pescuit pentru 2024 în Marea Baltică, reuniunea anuală a Comisiei Internaţionale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT).

În deschiderea reuniunii, miniştrii vor discuta despre situaţia pieţei în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei pentru a face un bilanţ al diferitelor evoluţii care au un impact asupra produselor agroalimentare şi al sectorului agroalimentar al UE.

Pe baza informaţiilor furnizate de Comisie şi de Preşedinţie, miniştrii vor desfăşura un schimb de opinii în mod public cu privire la aspectele legate de alimente ale propunerii de modificare specifică a Directivei-cadru privind deşeurile.

Oficialii europeni vor urmări să ajungă la un acord politic privind posibilităţile de pescuit pentru anul viitor în Marea Baltică.

De asemenea, reprezentanţii statelor membre vor desfăşura un schimb de opinii care va oferi orientări Comisiei cu privire la poziţia care urmează să fie adoptată de UE în cadrul reuniunii anuale din acest an a Comisiei Internaţionale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), ce se va desfăşura în perioada 13-20 noiembrie 2023.

Consiliul va primi informaţii din partea delegaţiei cehe cu privire la reuniunea Grupului de la Vişegrad, din partea delegaţiilor din Croaţia şi Slovenia privind gestionarea crizelor şi din partea delegaţiei lituaniene privind perspectivele agriculturii ecologice.

În cadrul unei sesiuni publice, preşedinţia va furniza Consiliului informaţii actualizate cu privire la aspectele agricole şi forestiere ale propunerii privind certificarea eliminărilor de dioxid de carbon. Tot în cadrul sesiunii publice, delegaţia poloneză va furniza miniştrilor informaţii cu privire la impactul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii asupra sectorului agricol, în timp ce delegaţia austriacă va informa Consiliul cu privire la provocările cu care se confruntă sectorul agricol.