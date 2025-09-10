G4Media.ro
Miniştrii apărării chinez şi american au discutat prin videoconferinţă despre Taiwan şi Marea Chinei de Sud

Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a purtat marţi o discuţie prin videoconferinţă cu omologul său american, Pete Hegseth, la iniţiativa acestuia din urmă, a informat miercuri agenţia chineză Xinhua, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Dong l-a îndemnat pe omologul său american să menţină comunicarea şi o atitudine deschisă, şi să promoveze relaţii militare stabile şi pozitive bazate pe ‘respect egal, coexistenţă paşnică şi respect reciproc’.

China este angajată faţă de colaborarea cu ţările din regiune pentru a menţine pacea şi stabilitatea în Marea Chinei de Sud, şi se opune ‘încălcării şi provocării anumitor state şi incitării deliberate a ţărilor care nu se află în regiune’, a afirmat Dong.

Ministrul chinez a subliniat importanţa respectării intereselor fundamentale ale fiecăreia din părţi.

‘Orice tentative sau ingerinţe vizând să utilizeze forţa pentru a susţine independenţa sau a utiliza Taiwanul pentru a îndigui China sunt sortite eşecului’, a afirmat el, potrivit Xinhua.

La Washington, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Hegseth i-a transmis în mod clar omologului chinez că Statele Unite nu caută conflictul cu China şi nu urmăresc ‘o schimbare de regim sau strangulare’, informează Reuters.

În discuţia de marţi, Hegseth a mai spus că Statele Unite îşi vor proteja interesele vitale în Asia-Pacific, a indicat purtătorul de cuvânt, adăugând că părţile au convenit să continue discuţiile.

