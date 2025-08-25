Ministra Mediului: Viitorul director interimar al Romsilva trebuie să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Viitorul director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva trebuie să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine instituţiei şi care să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice, a declarat, luni, la o dezbatere publică, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Un proces transparent care se întâmplă pentru prima dată pentru directorul general interimar. Ştim cu toţii cum au fost numiţi până acum directorii generali interimari… Eu mă bucur foarte mult şi vreau să mulţumesc pe această cale şi Consiliului de Administraţie că a aplicat nişte cerinţe de transparenţă (…) Asta cred că nu va aduce decât mai multă încredere. Pentru numirea viitoare care va fi făcută în cadrul Romsilva pentru prima dată, există interviurile care au fost înregistrate şi care vor fi publicate înţeleg mâine-poimâine pe site-ul Romsilva. Această idee a venit chiar de la reprezentanţii Consiliului de Administraţie şi pe această cale vreau din nou să aplaud dorinţa de transparenţă. Este exact în direcţia în care vrem să mergem mai departe. Sigur că rolul directorului general interimar pentru următoarele cinci luni de zile este un rol foarte important. În primul rând, în următoarele cinci luni de zile vor fi numiţi directorii Direcţiilor silvice judeţene, pentru că la o parte dintre ei mandatele expiră. Evident că ne dorim ca omul care va fi director general interimar să urmeze tot aşa o procedură cât de cât transparentă, în care să existe interviuri, în care să existe o o selecţie, poate aşa cum nu a mai fost făcută până acum. Rolul de director general interimar va avea inclusiv un impact asupra reorganizării Romsilva”, a spus Buzoianu.

Potrivit ministrei, instituţia pe care o conduce a transmis o serie de întrebări pentru interviurile candidaţilor înscrişi pentru funcţia de director general interimar al Romsilva.

„În acest context, au fost importante câteva întrebări pe care le-am transmis prin reprezentanţii Ministerului Mediului, care au fost observatori la la interviuri. Întrebările pe care noi le-am trimis au fost legate fie de raportul Corpului de control, care a fost lansat public în ultimele câteva săptămâni, legate de Direcţiile silvice – de unde provin respectivii candidaţii şi concluziile raportului de control – dacă au fost date sau nu au fost date bonusuri de performanţă în acele Direcţii silvice, unde nu au fost sau unde au fost înregistrate pierderi, dacă au fost date bonusuri de pensionare, dacă această practică va fi perpetuată la nivelul Romsilva mai departe. Am mai pus, de asemenea, şi o serie de întrebări legate de criterii de etică, pentru că vreau ca viitorul director general interimar care va fi pentru următoarele cinci luni şi va conduce Romsilva, să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine Romsilva, din contră, ne dorim să întărim profesionalismul, să aducem oameni care nu au avut dosare deschise la DNA, DIICOT, Parchete, să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice”, a menţionat şefa de la Mediu.

În viziunea Dianei Buzoianu, România trebuie să fie o ţară în care performanţa să fie premiată, iar incompetenţa sau corupţia să fie taxată, transmite Agerpres.

„Am întrebat, de asemenea, din perspectiva Ministerului Mediului, pentru că pentru noi este relevant cum se poziţionează candidaţii, respectiv cu privire la reorganizarea Romsilva, dacă susţin o reformă Romsilva sau dacă mai degrabă vor dori să nu fie realizată o reformă şi o organizare Romsilva şi procesul în care vor fi numiţi directorii generali, directorii Direcţiilor silvice. Ne dorim cu toţii o Românie în care performanţa să fie premiată, incompetenţa sau corupţia să fie taxată. Asta înseamnă automat că, cu atât cu cât mai mulţi oameni vin la masă şi cu cât mai multă transparenţă este pe fiecare dintre procesele acestea, cu atât avem şansa noi, ca România, ca ţară, ca instituţii, să aducem la masă oameni cât mai competenţi. Nimeni care este competent, de bună credinţă, cu un CV bun şi fără scandaluri publice, nu are niciun fel de teamă. N-ar trebui să aibă niciun fel de teamă cu privire la transparenţa adusă în procese. Evident că decizia aparţine Consiliului de Administraţie. Inclusiv această dezbatere publică, informaţiile care vor fi date aici nu sunt informaţii care leagă obligatoriu juridic pe nici unii dintre membrii Consiliului de Administraţie, dar este important ca aceştia să fie informaţi, să aibă toate informaţiile înainte să ia decizia”, a subliniat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului organizează, luni, o dezbatere publică, alături de reprezentanţii societăţii civile, în cadrul procesului de selecţie a directorului general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva.

Potrivit ministerului de resort, dintre cei 25 de candidaţi înscrişi în cursă, până la data-limită de 18 august 2025, un număr de 17 au fost selectaţi şi au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de Administraţie al Romsilva a demarat, pe data de 11 august, anul curent, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură s-au putut depune până pe 18 august.

Conform anunţului oficial, candidaţii trebuie să demonstreze competenţe solide în: management strategic şi operaţional; guvernanţă corporativă şi conformitate cu legislaţia specifică; administrarea resurselor forestiere şi/sau a domeniilor conexe; planificare şi gestionare a resurselor umane şi financiare; comunicare instituţională şi relaţii cu partenerii interni şi externi. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite criteriile prevăzute de lege pentru exercitarea funcţiei, respectiv să nu existe incompatibilitate sau conflict de interese şi să fie prezentate documente care să ateste studiile, experienţa şi reputaţia profesională.