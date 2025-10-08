G4Media.ro
Ministerul Sănătăţii: Mai puţin de jumătate dintre spitalele de stat au sisteme…

ATI, salon spital, paturi terapie intensiva
Ministerul Sănătăţii: Mai puţin de jumătate dintre spitalele de stat au sisteme HVAC, care asigură evacuarea aerului viciat, filtrarea aerului proaspăt şi controlul umidităţii şi temperaturii

Mai puţin de jumătate dintre spitalele de stat au sisteme HVAC, care asigură evacuarea aerului viciat, filtrarea aerului proaspăt şi controlul umidităţii şi temperaturii, conform unei situaţii transmise de Ministerul Sănătăţii la solicitarea News.ro. Absenţa unui astfel de sistem a fost invocată de ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete în cazul Centrului pentru Arşi de la Spitalul Floreasca, fiind considerată o deficienţă majoră, transmite News.ro.

”Din raportările transmise de către Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a rezultat faptul că la nivel naţional există un număr total de 166 de spitale de stat care deţin sisteme de ventilatie HVAC„, precizează Ministerul Sănătăţii în răspunsul transmis News.ro.

Numărul spitalelor publice care dispun de un astfel de sistem reprezintă mai puţin de jumătate din numărul total de spitale de stat care, potrivit MS, este de 370.

Sistemul de ventilaţie HVAC (Heating (H), Ventilation (V), Air conditioning (AC), respectiv, Încălzire, Ventilaţie şi Aer Condiţionat) – de la nivelul unităţilor sanitare are ca beneficii: evacuarea aerului viciat, introducerea şi filtrarea aerului proaspat, controlul temperaturii, controlul umidităţii.

Practic, sistemul HVAC asigură controlul asupra aerului din interiorul incintei/camerei, asupra temperaturii, umiditӑţii, calitӑţii acestuia, furnizarea de aer proaspӑt pentru echilibrarea nivelului de oxigen şi dioxid de carbon, a precizat ministerul.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete declara, în luna august, în urma unui control realizat la Centrul de arşi al Spitalului Floreasca, unde o pacientă a fost infectată cu mai multe bacterii, că  neregulile sesizate sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”. Ministrul a spus că, pe scurt, în urma controlului, a reieşit că nu există „sistem de ventilaţie HVAC”, deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente”.

