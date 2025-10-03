G4Media.ro
Nouă proiecte de investiții în spitale, transferate din PNRR în Programul Sănătate…

Sursa foto: Colegiul Medicilor Bucuresti/Facebook

Nouă proiecte de investiții în spitale, transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027

Nouă proiecte de investiţii în spitale cu şantiere în derulare au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027, cu fonduri europene nerambursabile, a informat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

„Am spus de la început: investiţiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne şi sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanţate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu şantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021 – 2027, cu fonduri europene nerambursabile. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat Memorandumul de transfer al acestor obiective în noul program”, a scris ministrul vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre:

* Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – relocarea şi modernizarea secţiei de oncologie şi înfiinţarea compartimentului de cardiologie intervenţională;

* Centrul de Politraumă de la Piteşti;

* Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti – laborator de radioterapie;

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Oradea – construire şi dotare corp nou de clădire;

* Spitalul de Urgenţă al MAI ‘Prof. Dr. Dimitrie Gerota’ Bucureşti – sediu nou;

* Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu – spital nou, etapa I (secţiile oncologie şi neurologie);

* Institutul Regional de Oncologie Timişoara;

* Spitalul nr. 2 Vaslui – construire secţii noi;

* Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – finalizare proiectare şi execuţie pavilion municipal şi integrarea în ansamblul medical al spitalului.

„Este o decizie strategică de a continua să investim consecvent şi sustenabil în infrastructura spitalicească din România. Sunt nouă spitale în acest moment pentru care continuăm finanţarea prin investiţii consistente. România are nevoie de aceste spitale, iar pacienţii aşteaptă să le vadă funcţionale cât mai repede”, a transmis Alexandru Rogobete.

