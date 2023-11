Miliardarul George Soros ar fi direcționat 15 milioane de dolari către unele grupuri din spatele protestelor pro-Hamas din Statele Unite

Din 2016, miliardarul maghiar-evreu George Soros a direcționat peste 15 milioane de dolari către unele din grupurile din spatele recentelor proteste pro-Hamas din Statele Unite, arată o analiză The New York Post, citată de Jewish News Syndicate.

Revizuirea evidențelor organizației Open Society Foundations, fondată de Soros, a constatat că rețeaua de acordare de granturi a furnizat 13,7 milioane de dolari din acești bani prin intermediul Tides Center, un grup care se preocupă cu activismul politic de stânga.

De exemplu, Tides făcut donații pentru Adalah Justice Project din Illinois. Adalah a postat pe 7 octombrie, în ziua masacrului din Israel, o fotografie a unui buldozer care distruge gardul de securitate israelian din Gaza, cu o legendă: Adalah a postat pe 7 octombrie, în ziua masacrului din Israel, o fotografie a unui buldozer care distruge gardul de securitate israelian din Gaza, cu următoarea descrierel: ” Coloniștii israelieni au crezut că pot prinde la nesfârșit două milioane de oameni într-o închisoare în aer liber… nici o cușcă nu rămâne neclintită”.

The New York Post a relatat că Adalah a co-sponsorizat, de asemenea, un miting în Bryant Park din New York, pe 20 octombrie, unde protestatarii au strigat scandări antisemite și au fluturat o pancartă cu mesajul „Nu condamn Hamas”.

Asociația arabo-americană din New York, un grup cofondat de Linda Sarsour, o susținătoare a mișcării Boycott, Divestment and Sanctions, acuzată pe scară largă de antisemitism, a primit 60.000 de dolari în 2018 de la Open Society Foundations.

Grupul a organizat un protest numit „Inundă Brooklyn pentru Palestina” în Bay Ridge, Brooklyn, la 21 octombrie. „Protestatarii au cerut eradicarea Israelului și au ținut o pancartă cu steagul israelian într-un coș de gunoi pe care scria „Vă rugăm să păstrați lumea curată!”. „, a mai relatat The New York Post.

The Post a raportat și că Dan Schneider, vicepreședinte al grupului conservator de supraveghere Media Research Center, a semnat o scrisoare împreună cu fondatorul și președintele MRC, Brent Bozell, cerând ca Soros să nu mai finanțeze grupurile care susțin retorica pro-Hamas, însă mesajul nu a primit niciun răspuns.