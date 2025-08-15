G4Media.ro
YouTube va utiliza inteligența artificială pentru a ghida vârsta utilizatorilor

YouTube va utiliza inteligența artificială pentru a ghici vârsta utilizatorilor

YouTube a început să testeze un instrument de inteligență artificială (AI) pentru a identifica vârsta utilizatorilor săi din SUA, în încercarea de a proteja mai bine minorii de conținutul online și de obiceiurile de navigare considerate nepotrivite pentru ei, scrie boursorama.com.

„Această tehnologie ne va permite să deducem vârsta unui utilizator și să folosim acest semnal – independent de data de naștere indicată în cont – pentru a oferi experiențe și protecție adaptate”, a explicat platforma video a Google într-o postare pe blog la sfârșitul lunii iulie.

Faza de testare cu o selecție de utilizatori americani a început miercuri, potrivit unui mesaj trimis creatorilor de conținut.

Tehnologia ar trebui să interpreteze „diverse semnale”, cum ar fi tipurile de videoclipuri căutate și vizionate sau vârsta contului.

În cazul în care sistemul stabilește că un utilizator are sub 18 ani, se vor aplica automat regulile pentru adolescenți: publicitatea nu va mai fi personalizată și vor fi activate măsuri de protecție în recomandări pentru a limita vizionarea repetată a anumitor conținuturi, de exemplu.

În cazul unei erori, persoana „va putea dovedi că are 18 ani sau mai mult, de exemplu prin utilizarea unui card bancar sau a unui act de identitate oficial”, a explicat YouTube.

YouTube și multe alte platforme, în frunte cu Instagram (Meta) și TikTok, sunt acuzate în mod regulat că dăunează sănătății copiilor și adolescenților și că nu îi protejează suficient de pericole, de dependența de conținut dăunător și de infractori.

O serie de țări și state americane încearcă să oblige giganții tehnologiei să garanteze respectarea reglementărilor referitoare la vârsta utilizatorilor.

Australia a decis recent să interzică accesul pe YouTube al tinerilor sub 16 ani pentru a-i proteja de „algoritmi prădători”, după cum a declarat ministrul Comunicațiilor, Anika Wells.

Parlamentul australian adoptase deja în 2024 o lege de pionierat care interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețele sociale precum TikTok, X sau Facebook și Instagram, însă YouTube nu a fost inclus.

