G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în judeţul Sibiu…

Sursa foto: Poliția-română

Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în judeţul Sibiu / Doi sârbi au fost arestați

Articole15 Aug 0 comentarii

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unor persoane care efectuau transporturi de droguri de mare risc (cocaină) cu autorulote, către ţări din Europa de Vest, utilizând ruta balcanică ce tranzitează România.

Anchetatorii au localizat o autorulotă, în judeţul Sibiu, în care se aflau doi cetăţeni sârbi, un bărbat şi o femeie, de 37 şi 46 de ani, iar, în urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete, ce conţineau, în total, 66,5 kg de cocaină.

Cocaina, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă. De asemenea, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari şi patru dispozitive mobile de telecomunicaţii, precizează IGPR.

Rulota ar fi tranzitat graniţa Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

Pe 13 august cele două persoane au fost reţinute, iar pe 14 august Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestora.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor S.C.C.O. Giurgiu şi Biroului Poliţie Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea – Deva din cadrul Poliţiei Române.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.