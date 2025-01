Mihail Neamţu despre Călin Georgescu: El nu este anti-sistem. E un globalist, pocăit şi întors la o soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali

Deputatul AUR Mihail Neamţu a declarat, luni, despre Călin Georgescu, că nu este anti-sistem, ci un globalist, pocăit şi întors la un soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali. Omul ăsta a primit acordul, inclusiv al lui Traian Băsescu, pentru o discuţie ipotetică despre funcţie de premier, a mai arătat deputatul, potrivit News.ro.

”Eu sunt mult mai anti-sistem decât domnul Călin Georgescu. Cred că un an de zile am lucrat în Guvernul României. Domnul Teodor Baconschi şi-a dat acordul ca domnul Georgescu să fie reprezentant al Guvernului României la ONU. Am văzut cu ochii mei semnătura”, a spus Mihail Neamţu în emisiunea România Politică de la Prima News.

”Omul ăsta a primit acordul, inclusiv al lui Traian Băsescu, pentru o discuţie ipotetică despre funcţie de premier. Omul ăsta nu e un periculos meteorit venit printre noi”, a completat Neamţu.

Deputatul AUR a recunoscut că Georgescu nu este anti-sistem.

”Da, nu e antisistem. Dar cine e anti-sistem? Crin Antonescu? Cine e anti-sistem? Domnul Nicuşor Dan? (..) Domnul Georgescu, eu chiar cred, este un globalist, pocăit şi întors la o soi de autohtonism care este hrănit din discursurile unor lideri culturali, precum Dan Puric, ne place sau nu ne place, a umplut sălile în ultimii 20 de ani. Părintele Necula făcea conferinţe despre ortodoxie cu mii şi mii de oameni şi a stânit o anumită imaginaţie mitopoetică. Mi se pare că noi avem un discurs conservator în foarte multe mici localităţi din România pe care preoţii îl menţin. O ancoră în identitatea asta ortodoxă”, a completat el.