Mick Jagger anunţă la 80 de ani că trupa The Rolling Stones ar putea lansa un nou album şi alte turnee

Întrebat cum se simte să se întoarcă în turneu, păşind pe scenele de pe stadioane la 80 de ani, Mick Jagger a răspuns: „Ca şi cum aş fi fost pe scenă la 78 de ani”. Liderul The Rolling Stones a vorbit la o zi după ce a susţinut un spectacol lângă Boston, transmite News.ro. El a cântat „What a drag it is getting old”, în anii 1960. Dar Jagger, care împlineşte 81 de ani în 26 iulie, nu are de gând să se oprească prea curând.

În prezent, trupa trece prin SUA în turneul „Hackney Diamonds”, iar anul viitor va căuta oportunităţi de a cânta în alte ţări, a declarat Jagger într-un interviu. „Vom lua în considerare aceste oferte, unde vom merge şi unde va fi distractiv”, a spus el. „Ar putea fi Europa, ar putea fi America de Sud, ar putea fi oriunde”.

Jagger a mai spus că este posibil ca trupa Stones să lanseze în curând mai multe piese noi.

Actualul turneu poartă numele albumului lăudat de critici pe care Stones l-a lansat în octombrie, primul material nou al rockerilor britanici din ultimii 18 ani.

La fiecare oprire, Jagger domină scena timp de două ore alături de colegii de trupă Keith Richards, în vârstă de 80 de ani, şi Ronnie Wood, în vârstă de 77 de ani.

Într-o recenzie intitulată „The Rolling Stones Really Might Never Stop”, The New York Times a spus că Jagger, la un spectacol pe un stadion de fotbal din New Jersey, părea să devină mai energic pe măsură ce noaptea trecea.

Jagger a spus că se menţine în formă făcând două repetiţii de dans şi câteva antrenamente la sală în fiecare săptămână. Tatăl său a fost profesor de educaţie fizică, iar Jagger a atribuit adesea sănătatea sa geneticii.

În cadrul turneului, The Rolling Stones cântă patru piese de pe „Hackney Diamonds” între clasicele rock precum „Start Me Up”, „(I Can’t Get No) Satisfaction” şi „Sympathy for the Devil”. Setlistul este modificat pentru fiecare concert. Fanii par să fi îmbrăţişat noua muzică, a declarat Jagger.

The Rolling Stones au înregistrat multe cântece care nu au ajuns pe „Hackney Diamonds”, ceea ce ar putea determina apariția unui alt album, a spus solistul.

În afara muzicii, Jagger produce un film despre povestea de dragoste dintre muzicianul de jazz Miles Davis şi actriţa şi cântăreaţa franceză Juliette Greco, precum şi o adaptare cinematografică a piesei „The Real Thing”, o piesă a dramaturgului britanic Tom Stoppard.

Jagger a apărut pe ecran în mai mult de zece filme şi emisiuni TV şi a declarat că ar dori să joace mai mult. „Nu primesc prea multe oferte interesante, ca să fiu sincer”, a spus el.

În cadrul turneului, trupa le cere deţinătorilor de bilete de la fiecare oprire să voteze un cântec care să fie inclus în spectacolul din seara respectivă. Fanii din Boston au ales piesa „Emotional Rescue” din 1980 în cadrul sondajului online, care a avut o participare de aproximativ 80%. Jagger a profitat de moment pentru a îndemna publicul să voteze la alegerile prezidenţiale din SUA din noiembrie.

Publicitate electorală