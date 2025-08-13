G4Media.ro
Mexicul a predat justiţiei americane 26 de mari traficanţi de droguri, unii…

Sursa foto: Unsplash

Mexicul a predat justiţiei americane 26 de mari traficanţi de droguri, unii acuzați și de crime / SUA s-au angajat să nu solicite pedeapsa cu moartea

Mexicul a anunţat că a predat justiţiei americane 26 de persoane acuzate în Statele Unite de trafic de droguri şi migranţi precum şi de asasinat, fiind al doilea de transfer de această amploare de la alegerea lui Donald Trump la Casa Albă, relatează AFP.

Ambasada SUA în Mexic a precizat că printre cei extrădaţi se află lideri ai cartelului Jalisco Noua Generaţie şi ai cartelului Sinaloa, două grupuri desemnate drept organizaţii teroriste de către Statele Unite în februarie.

Transferul acestor 26 de persoane a avut loc „la cererea Departamentului de Justiţie” al SUA, care „s-a angajat să nu solicite pedeapsa cu moartea”, potrivit unui comunicat al autorităţilor mexicane.

Printre traficanţii transferaţi se află Abigael Gonzalez Valencia, lider al cartelului Los Cuinis, acuzat că a transportat tone de cocaină din America de Sud spre Statele Unite, şi Leobardo Garcia Corrales, membru al cartelului Sinaloa, acuzat de trafic cu fentanil spre Statele Unite în schimbul armelor, au declarat oficiali ai Departamentului de Justiţie al SUA.

Sub presiunea preşedintelui Donald Trump, care a ameninţat în mod special cu taxe vamale exorbitante, guvernul preşedintei mexicane Claudia Sheinbaum a consolidat cooperarea în materie de securitate cu Statele Unite, iar cele două ţări negociază un acord global privind combaterea traficului de droguri şi arme, notează AFP.

