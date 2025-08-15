METEO: Cod portocaliu de caniculă, sâmbătă, în judeţele Bihor, Arad, Timiş / Cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania și Oltenia

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat pentru trei judeţe, valabil pe parcursul zilei de sâmbătă, şi un Cod galben pentru Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, valabil în acelaşi interval, transmite Agerpres.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi de 37 – 38 de grade.

De asemenea, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării.