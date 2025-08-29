G4Media.ro
Mesaj fără precedent al sindicatelor din Învățământ către politicieni și primari pentru…

deschidere an scolar, scoala, educatie, invatamant
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Mesaj fără precedent al sindicatelor din Învățământ către politicieni și primari pentru prima zi de școală: Evitați școlile, nu sunteți bineveniți

Articole29 Aug 1 comentariu

Sindicatele din Învățământ au transmis un mesaj comun în premieră, adresat autorităților locale privind prima zi de școală, 8 septembrie: „Evitați unitățile de învățământ, nu sunteți bineveniți”, spun reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Profesorii sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea școlilor, de modificările aduse la plata cu ora sau de majorarea numărului de elevi într-o clasă – schimbări adoptate pe repede înainte în legea 141/2025, ca fiind măsuri de criză de actualul Guvern la propunerea ministrului Educației, Daniel David.

  • Amintim, pe 8 septembrie, în prima zi de școală, sunt așteptați în stradă 30 de mii de profesori pentru a proteste în fața Guvernului și apoi în marș spre Palatul Cotroceni.
  • La Liceul Teoretic Jean Luis Calderon din Timișoara: Pe 8 septembrie nu va avea loc festivitate de deschidere și nu vor fi chemați politicieni sau preoți. Vom începe noul an școlar în clase alături de diriginți, învățători și profesori, spune directorul Dan Ion Ionici

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au semnat un mesaj comun prin care le cer autorităților locale: primari și politicieni în general, să nu vină la festivitățile de deschidere de an școlar pentru că „nu sunt bineveniți”.

De remarcat, este pentru prima oară când sindicatele transmit acest mesaj și la festivitățile de deschidere nu sunt invitați politicieni și reprezentanți ai autorităților locale.

„Atitudinea partidelor din care faceți parte față de educație (prin tăierile bugetare, comasarea școlilor și creșterea normei didactice) a demonstrat o lipsă totală de respect față de revendicările noastre legitime și față de sistemul de învățământ. Măsurile pe care Guvernul le-a promovat sub pretextul „reducerii cheltuielilor bugetare” au avut ca unic scop o politică de austeritate care lovește direct în calitatea actului educațional și în viitorul copiilor.

1 comentariu

  1. Sincer, nu inteleg de unde supararea atat de mare a profesorilor.
    Profesorii aveau un program de lucru care presupunea 40 de ore de munca pe saptamana (la fel ca orice lucrator din Romnia), din care 18 ore la catedra si 22 de ore de pregatire. Dupa modificari, vor avea tot 40 de ore de munca pe saptamana, din care 20 de ore la catedra si 20 de ore de pregatire. 40 de ore de munca raman 40 de ore de munca, doar distributia lor se schimba.
    Inteleg ca e posibil ca in jur de 10% din profesori titulari sa nu mai aiba loc de norma in scoala in care au lucrat anterior si ca vor fi relocati la alte scoli, dar nu isi vor pierde locul de munca.
    Inteleg ca foarte multi dintre cei suplinitori si cei care lucrau la plata cu ora nu vor mai gasi de munca, dar asta este situatia naturala (ca de asta se cheama suplinitori si plata cu ora, esti cerut doar cand e nevoie de tine). Cine e deranjat, trebuie sa invete mai mult si sa obtina o nota mai buna la examentul de titularizare.
    Inteleg o nemultumire a celor afectati (titularii care vor fi relocati, suplinitorii si cei de la plata cu ora), dar de unde atata suparare pe cei 90% dintre profesori care vor fi afectati doar marginal de faptul ca, desi vor munci tot 40 de ore pe saptamana, vor trebui sa faca (20 de ore de catedra + 20 de ore de pregatire) in loc de (18 ore de catedra + 22 de ore de pregatire)?
    In mod normal, doar profesorii tineri, fara experienta, vor avea o problema in aceasta cerere de eficientizare a muncii de pregatire.
    In orice activitate economica privata, o astfel de cerere de eficientizare, fara cresterea timpului total de munca, este considerata absolut normala si lucratorii o vor pune in practica fara sa discute.
    De unde atata suparare pe profesori ???

