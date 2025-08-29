Mesaj fără precedent al sindicatelor din Învățământ către politicieni și primari pentru prima zi de școală: Evitați școlile, nu sunteți bineveniți

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatele din Învățământ au transmis un mesaj comun în premieră, adresat autorităților locale privind prima zi de școală, 8 septembrie: „Evitați unitățile de învățământ, nu sunteți bineveniți”, spun reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Profesorii sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice, de comasarea școlilor, de modificările aduse la plata cu ora sau de majorarea numărului de elevi într-o clasă – schimbări adoptate pe repede înainte în legea 141/2025, ca fiind măsuri de criză de actualul Guvern la propunerea ministrului Educației, Daniel David.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Amintim, pe 8 septembrie, în prima zi de școală, sunt așteptați în stradă 30 de mii de profesori pentru a proteste în fața Guvernului și apoi în marș spre Palatul Cotroceni.

La Liceul Teoretic Jean Luis Calderon din Timișoara: Pe 8 septembrie nu va avea loc festivitate de deschidere și nu vor fi chemați politicieni sau preoți. Vom începe noul an școlar în clase alături de diriginți, învățători și profesori, spune directorul Dan Ion Ionici

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au semnat un mesaj comun prin care le cer autorităților locale: primari și politicieni în general, să nu vină la festivitățile de deschidere de an școlar pentru că „nu sunt bineveniți”.

De remarcat, este pentru prima oară când sindicatele transmit acest mesaj și la festivitățile de deschidere nu sunt invitați politicieni și reprezentanți ai autorităților locale.

„Atitudinea partidelor din care faceți parte față de educație (prin tăierile bugetare, comasarea școlilor și creșterea normei didactice) a demonstrat o lipsă totală de respect față de revendicările noastre legitime și față de sistemul de învățământ. Măsurile pe care Guvernul le-a promovat sub pretextul „reducerii cheltuielilor bugetare” au avut ca unic scop o politică de austeritate care lovește direct în calitatea actului educațional și în viitorul copiilor.

Citiți articolul integral pe Edupedu.ro