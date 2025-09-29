Mesaj comun al Germaniei, Franţei şi Poloniei: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace și libertate

Emmanuel Macron, președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, cancelarul Republicii Federale Germania, și Donald Tusk, prim-ministrul Republicii Polone, au transmis un mesaj comun privind alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Felicităm poporul moldovean pentru angajamentul său față de democrație într-un moment de răscruce esențial.

Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au exprimat cu fermitate voința de a adera la Uniunea Europeană.

Apreciem societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a scrutinului, în pofida ingerințelor fără precedent ale Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare.

Alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie răpit.

Ne reafirmăm angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană”, au precizat cei trei lideri într-o declarație.

Prezenți la Chișinău, de Ziua Independenței Moldovei

Macron, Merz și Tusk au venit la Chișinău pe 27 august, de Ziua Națională a Republicii Moldova, un mesaj puternic de susținere a parcursului european al fraților de peste Prut.

Președintele Franței, Emmeanuel Macron și premierul Poloniei, Donald Tusk, au avut discursuri în limba română în fața a mii de moldoveni reuniți la Chișinău pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Alături de ei a urcat pe scenă și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care s-a adresat mulțimii în limba engleză.

La rândul său, Macron a exprimat „sprijinul ferm” al Franţei pentru Republica Moldova şi pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, denunţând „minciunile” Rusiei, în timpul acestei vizite simbolice la Chişinău.

„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul şi că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu ameninţă pe nimeni şi respectă suveranitatea fiecăruia”, a declarat preşedintele francez în aceeaşi conferinţă de presă.

”Sunt foarte fericit să fiu în această seară împreună pentru a sărbători Ziua Națională a Republicii Moldova. Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău.

Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență, faceți parte din comunitatea europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei”, a spus Emmanuel Macron.

Donald Tusk a vorbit și el în limba română.

”Aveți un drum clar în față, iar noi, polonezii, vă vom fi alături pentru ca fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită . Astăzi, vă spun ca un bun prieten că ce ați obținut e un rezultat impresionant al curajului și muncii voastre. Apărați-o cu aceeași hotărâre și sprijiniți-o cu hotărâre pe lidera voastră, Maia Sandu, care este și lidera tuturor europenilor liberi. La mulți ani, Moldova!”, a spus și Tusk.

„Uşa Uniunii Europene este deschisă”, a spus Merz într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul polonez Donald Tusk şi preşedinta moldoveană Maia Sandu, ai cărei aliaţi pro-europeni se confruntă cu o provocare dură la alegerile parlamentare de luna viitoare.

Cei trei lideri europeni au promis cu toţii sprijin tehnic şi diplomatic pentru Chişinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulţit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, transmite Agerpres.

„Ştim bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei,” a adăugat Merz.