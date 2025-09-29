Provocările Moscovei, în centrul vizitei ministrului german de externe în Polonia

Ministrul german de externe Johann Wadephul efectuează luni o vizită în Polonia pentru a participa la o reuniune a aşa-numitului Triunghi de la Weimar, a cărei agendă se va axa pe provocările şi încălcările continue ale spaţiului aerian al NATO de către Rusia, informează dpa, preluată de Agerpres.

La Varşovia, şeful diplomaţiei germane se va întâlni cu omologii săi francez Jean-Noel Barrot şi polonez Radoslaw Sikorski.

Ulterior reuniunii se va alătura şi ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe, pe agenda discuţiilor figurează de asemenea ajutorul comun pentru Ucraina.

Mai târziu, Wadephul intenţionează să susţină un discurs despre securitatea europeană şi capacităţile de descurajare la un forum de securitate.

În timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei, în urmă cu două săptămâni şi jumătate, un număr mare de drone a intrat în spaţiul aerian al Poloniei, prin urmare în spaţiul aerian al NATO.

Forţele aeriene poloneze şi avioane ale unor ţări aliate din cadrul NATO au doborât pentru prima dată atunci unele dintre aceste drone.

La începutul săptămânii trecute, în marja Adunării Generale a ONU, preşedintele american Donald Trump a susţinut doborârea avioanelor ruseşti în cazul în care acestea intră ilegal în spaţiul aerian al ţărilor NATO.

Formatul de cooperare „Triunghiul de la Weimar” grupează Germania, Polonia şi Franţa, având drept obiectiv promovarea cooperării dintre cele trei ţări în perioade dificile.