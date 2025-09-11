Merz solicită un serviciu de spionaj super-eficient: „În Germania, ne confruntăm zilnic cu atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre”

Cancelarul Friedrich Merz a solicitat servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei într-o perioadă de amenințări crescute la adresa Europei, transmite Politico.

„Rareori în istoria Republicii Federale situația securității a fost atât de gravă. Bazele arhitecturii de securitate europene, care ne-au permis să trăim în libertate, pace și prosperitate timp de decenii, au devenit fragile”, a declarat Merz la inaugurarea lui Martin Jäger în funcția de nou președinte al Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND).

„Având în vedere responsabilitatea pe care o avem în Europa, dată fiind dimensiunea și puterea economică a țării noastre, obiectivul nostru este să ne asigurăm că BND funcționează la cel mai înalt nivel în ceea ce privește informațiile”, a adăugat el.

Agențiile de securitate din Germania depind de mult timp de ajutorul serviciilor de informații americane pentru a urmări amenințările teroriste, atacurile cibernetice și activitățile de spionaj, în timp ce Europa se confruntă acum cu o Rusie beligerantă.

Jäger, în vârstă de 61 de ani, a fost numit pe 4 septembrie în locul șefului de lungă durată Bruno Kahl. Diplomat experimentat, el a reprezentat anterior Germania în Irak și Afganistan, iar mai recent a ocupat funcția de ambasador în Ucraina.

De la preluarea funcției în urmă cu câteva luni, Merz a devenit el însuși o țintă principală pentru rețelele rusești de dezinformare. Experții și oficialii serviciilor de informații leagă campaniile, inclusiv poveștile fabricate, site-urile web false și videoclipurile generate de inteligența artificială, de sprijinul său deschis pentru Kiev, care rezistă agresiunii Kremlinului.

„În Germania, ne apărăm acum zilnic de atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre; acte de sabotaj, spionaj, campanii de dezinformare”, a declarat Merz în discursul său de joi. El a avertizat că „rivalii și adversarii sistemici” devin „din ce în ce mai agresivi” în tacticile lor.

„O schimbare de paradigmă în politica externă și de securitate” este necesară pentru a depăși astfel de amenințări, a spus Merz. „Avem agenții de securitate foarte, foarte bune în Germania. Dar suveranitatea noastră în Germania și în Europa depinde nu în ultimul rând de faptul că devenim și mai bun