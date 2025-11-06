Meghan Markle se pregăteşte să revină pe marile ecrane / Soţia prinţului Harry a filmat scene pentru filmul „Close Personal Friends”

Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în Los Angeles, California, au relatat miercuri mass-media americane, transmite News.ro.

Soţia prinţului Harry a filmat scene pentru filmul „Close Personal Friends”, alături de vedete precum Lily Collins, starul serialului „Emily in Paris”, Jack Quaid şi Brie Larson, potrivit aceloraşi surse.

Potrivit revistei Variety, această comedie „spune povestea unui cuplu obişnuit care întâlneşte un cuplu de vedete în timpul unei călătorii la Santa Barbara, California”.

Ducesa de Sussex a jucat în serialul „Suits” timp de şapte sezoane înainte de căsătoria sa din 2018 cu prinţul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea. Ea şi-a întrerupt atunci cariera de actriţă, anunţând chiar că renunţă la această profesie.

De la ruperea relaţiilor cu familia regală, prinţul Harry şi Meghan Markle au semnat un contract cu Netflix pentru a dezvolta proiecte de filme şi seriale.

Actriţa a produs „With Love, Meghan”, un serial Netflix de succes, deşi ridiculizat de presa anglo-saxonă, care o prezintă în timp ce grădinăreşte şi găteşte.

În ciuda criticilor, serialul a devenit cea mai vizionată emisiune culinară de pe platformă. A fost lansat un al doilea sezon, precum şi un episod special care va fi difuzat în decembrie, a anunţat Netflix.

Cuplul a produs, de asemenea, serialul documentar „Harry & Meghan”, despre despărţirea lor de familia regală britanică. Un serial de succes, cu 23 de milioane de vizionări în primele patru zile de la lansare, un record pentru un documentar Netflix.