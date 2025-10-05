G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Meghan, ducesa de Sussex și-a făcut o apariție surpriză la Săptămâna Modei…

Sursa Foto: Facebook/ Meghan Markle

Meghan, ducesa de Sussex și-a făcut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris

Articole, Fashion5 Oct • 145 vizualizări 0 comentarii

Ducesa de Sussex a apărut sâmbătă la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține o prietenă creatoare de modă. Meghan a participat la show-ul Balenciaga după ce a făcut o călătorie solo peste Atlantic. A purtat o serie de modele ale noului director de creație al casei de modă, Pierpaolo Piccioli, iar vizita a reflectat „sprijinul ei pentru noul său capitol creativ”, a declarat un purtător de cuvânt al ducesei, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

A fost prima sa prezență la spectacolul modei după mai bine de un deceniu.

Purtătorul de cuvânt a declarat: „De-a lungul anilor, ducesa a purtat o serie de creații semnate de Pierpaolo. „Au lucrat îndeaproape împreună, colaborând la design pentru momente cheie pe scena mondială. „Ea a admirat mult timp măiestria și eleganța sa modernă, iar seara aceasta nu a fost diferită.

„Această seară reflectă punctul culminant al multor ani de artă și prietenie, reflectat în sprijinul ei pentru noul său capitol creativ la Balenciaga.” Meghan, care și-a anunțat sosirea la Paris cu o poveste pe Instagram, a purtat o ținută albă cu pantaloni largi și un blazer din colecția pentru spectacolul de sâmbătă.

Se știe că ducesa a vizitat ultima dată Marea Britanie în septembrie 2022 pentru a participa la un eveniment caritabil și a fost în țară atunci când a murit regina Elisabeta a II-a. Ea și Prințul Harry au rămas apoi pentru funeralii. Soțul ei s-a întâlnit luna trecută cu tatăl său, Regele, pe fondul speculațiilor privind o reconciliere.

El a făcut mai multe călătorii în Marea Britanie în ultimii ani pentru o varietate de angajamente, inclusiv pentru evenimente caritabile și pentru a participa la procese. În această săptămână Prințul Harry a apărut pentru o audiere la Înalta Curte într-un caz împotriva editorului Daily Mail.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ducesa de Sussex a anunțat că „With Love, Meghan” va reveni cu un al doilea sezon

Articole8 Mar 2025
0 comentarii

Brexit a furat spectacolul de la Săptămâna Modei de la Londra și l-a oferit Parisului / Birocrația și costurile mai mari îi afectează pe designerii britanici / Franța este pregătită să intervină

Fashion4 Mar 2025
0 comentarii

Donald Trump îl ia peste picior pe Prințul Harry: Nu îl va expulza pentru că „are destule probleme cu soția sa. Este groaznică”

Articole9 Feb 2025
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.