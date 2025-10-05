Meghan, ducesa de Sussex și-a făcut o apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ducesa de Sussex a apărut sâmbătă la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține o prietenă creatoare de modă. Meghan a participat la show-ul Balenciaga după ce a făcut o călătorie solo peste Atlantic. A purtat o serie de modele ale noului director de creație al casei de modă, Pierpaolo Piccioli, iar vizita a reflectat „sprijinul ei pentru noul său capitol creativ”, a declarat un purtător de cuvânt al ducesei, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

A fost prima sa prezență la spectacolul modei după mai bine de un deceniu.

Purtătorul de cuvânt a declarat: „De-a lungul anilor, ducesa a purtat o serie de creații semnate de Pierpaolo. „Au lucrat îndeaproape împreună, colaborând la design pentru momente cheie pe scena mondială. „Ea a admirat mult timp măiestria și eleganța sa modernă, iar seara aceasta nu a fost diferită.

„Această seară reflectă punctul culminant al multor ani de artă și prietenie, reflectat în sprijinul ei pentru noul său capitol creativ la Balenciaga.” Meghan, care și-a anunțat sosirea la Paris cu o poveste pe Instagram, a purtat o ținută albă cu pantaloni largi și un blazer din colecția pentru spectacolul de sâmbătă.

Se știe că ducesa a vizitat ultima dată Marea Britanie în septembrie 2022 pentru a participa la un eveniment caritabil și a fost în țară atunci când a murit regina Elisabeta a II-a. Ea și Prințul Harry au rămas apoi pentru funeralii. Soțul ei s-a întâlnit luna trecută cu tatăl său, Regele, pe fondul speculațiilor privind o reconciliere.

El a făcut mai multe călătorii în Marea Britanie în ultimii ani pentru o varietate de angajamente, inclusiv pentru evenimente caritabile și pentru a participa la procese. În această săptămână Prințul Harry a apărut pentru o audiere la Înalta Curte într-un caz împotriva editorului Daily Mail.