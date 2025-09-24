Medvedev face din nou glume pe seama lui Trump. În luna august, Trump i-a recomandat fostului președinte rus să „fie atent la cuvintele sale”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat miercuri dimineață că Donald Trump “a intrat din nou într-o realitate paralelă”, după ce președintele SUA a scris în urmă cu o zi pe Truth Social că Ucraina, cu sprijinul financiar al Europei și al NATO, ar putea să-și recâștige granițele de dinainte de război și „poate chiar să meargă mai departe”, potrivit BBC.

„Trump a intrat din nou într-o realitate alternativă” și, după întâlnirea cu președintele ucrainean, a lansat o “salvă de incantații politice pe tema „Cât de slabă este Rusia”, care include „victoria finală a Kievului, revenirea la granițele sale anterioare, economia militară în declin a Rusiei, conductele de gaz și un tigru de hârtie”, a scris Medvedev.

Potrivit lui Medvedev, Trump va „reveni” în curând la poziția sa anterioară. „El revine întotdeauna”, a declarat fostul președinte rus.

„Principalul lucru este să-ți schimbi radical punctul de vedere asupra unei largi varietăți de probleme mai des. Și totul va fi bine. Aceasta este esența guvernării de succes prin intermediul rețelelor sociale”, a glumit Medvedev despre Trump.

Pe 31 iulie, Medvedev l-a obligat pe președintele SUA să acorde atenție postărilor sale pe rețelele sociale. Trump i-a recomandat atunci să „fie atent la cuvintele sale” și l-a numit „fost președinte eșuat”.

A doua zi, continuând disputa cu Medvedev, președintele american a declarat că a ordonat desfășurarea a două submarine nucleare „în regiunile corespunzătoare” în cazul în care „declarațiile imprudente și inflamatorii” ale lui Medvedev „se vor dovedi a fi mai mult decât simple cuvinte” (el a menționat în glumă sistemul „Dead Hand”, un sistem de control automat pentru un atac nuclear de represalii masive, în postarea sa).