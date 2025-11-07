G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Medicii din Grecia au intrat în a doua zi de grevă pentru…

grecia, atena, proteste, accident, feroviar, catastrofa, drama, tragedie, accident tren manifestatie, manifestanti
Sursa foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Medicii din Grecia au intrat în a doua zi de grevă pentru a denunţa situaţia „mizerabilă” din spitalele publice

Articole7 Noi • 81 vizualizări 0 comentarii

Medicii din Grecia s-au adunat vineri la Atena, în a doua zi de grevă, pentru a denunţa ceea ce consideră a fi o situaţie „mizerabilă” în spitalele publice, atât pentru angajaţi, cât şi pentru pacienţi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pacienţii suferă. Vieţile lor su nt puse în pericol de deficienţele sistemului” spitalicesc public, în ciuda „eforturilor supraomeneşti” ale personalului aflat în pragul „epuizării”, a transmis Federaţia Panelenică a Angajaţilor din Spitalele Publice (POEDHN) într-un comunicat de presă.

Ca răspuns la un apel din partea Federaţiei Sindicatelor Medicilor din Spitalele din Grecia (OENGE), medicii şi lucrătorii din domeniul sănătăţii din spitalele publice s-au adunat pentru a protesta în faţa Ministerului Sănătăţii.

Aceştia denunţă „grava lipsă de personal” din unităţile publice , care nu atrag „niciun interes” în rândul tinerilor profesionişti din cauza salariilor mici şi a condiţiilor dificile de muncă, potrivit POEDHN.

Sectorul public de sănătate, inclusiv spitalele, a suferit reduceri bugetare severe în Grecia în timpul crizei financiare (2008-2018). Subfinanţarea cronică a acestuia este denunţată pe scară largă de sindicate.

Cheltuielile actuale cu sănătatea în Grecia se ridică la doar 8,5% din PIB, mai puţin decât media Uniunii Europene (UE) de 10,4%, conform statisticilor din 2022.

„Ceea ce este cu adevărat mizerabil este realitatea pe care o trăim astăzi ca lucrători din domeniul sănătăţii, dar şi ceea ce trăiesc pacienţii”, a subliniat Yiannis Galanopoulos, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Medicilor de Spital din Grecia (OENGE).

Este normal ca pacienţii să fie spitalizaţi pe coridoare?”, a întrebat el într-o conferinţă de presă înainte de grevă, referindu-se la numărul insuficient de paturi de spital din Grecia.

El a acuzat guvernul conservator că doreşte să „transforme spitalele publice în unităţi (…) care funcţionează ca nişte afaceri pentru a reduce, în viitor, ponderea din bugetul public alocată sănătăţii”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.