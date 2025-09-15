Medicamentele pentru slăbit precum Ozempic funcționează bine la copii și adolescenți, arată un studiu. Cât de potrivite sunt acestea pentru copii și adolescenți, ce recomandă medicii

Medicamentele pentru slăbit sunt eficiente pentru copii și adolescenți, potrivit unui nou studiu, pe măsură ce popularitatea lor continuă să crească, scrie Euronews.

Studiul a constatat că medicamentele de mare succes pentru slăbit, cunoscute sub numele de agoniști ai receptorilor GLP-1, au îmbunătățit semnificativ sănătatea tinerilor cu obezitate sau diabet de tip 2.

Medicamentele, care includ mărci precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro și Zepbound, ajută oamenii să slăbească prin imitarea unui hormon care le reduce apetitul.

Grupurile de sănătate pentru copii, precum Societatea Internațională pentru Diabetul la Copii și Adolescenți (ISPAD), recomandă medicamentele pentru un grup restrâns de tineri cu obezitate și diabet.

Analiza, publicată în revista JAMA Pediatrics, a inclus date din 18 studii clinice care au testat medicamentele pe aproximativ 1.400 de persoane cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani.

Medicamentul a dus la o reducere semnificativă a nivelului de zahăr din sânge la copiii cu diabet de tip 2 și la o pierdere semnificativă în greutate la copiii obezi, în comparație cu tinerii care au primit un placebo sau un tratament fictiv.

Nu a existat nicio diferență semnificativă în ceea ce privește ideile sau comportamentele suicidare. Copiii care au luat medicamentele au prezentat efecte secundare gastrointestinale, care, potrivit cercetătorilor, necesită o atenție sporită. Adulții raportează adesea probleme precum greață și vărsături.

Cu toate acestea, cercetătorii au observat că majoritatea studiilor au avut perioade de urmărire relativ scurte.

„Sunt necesare studii mai lungi și mai cuprinzătoare, bazate pe populații pediatrice reale, pentru a ghida durata și utilizarea mai largă la tineri”, a declarat pentru Euronews Health Jiang Bian, unul dintre autorii studiului și cercetător în domeniul datelor de sănătate la Universitatea Indiana din Statele Unite.

Studiile incluse în cercetare au fost publicate între 2012 și 2025, ceea ce înseamnă că ultimele versiuni ale medicamentelor ar putea avea efecte și mai mari, au afirmat experți independenți.

Accesul la medicamente pentru slăbit

Concluziile vin în contextul unei dezbateri publice privind medicamentele populare pentru slăbit – inclusiv cine ar trebui să aibă acces la ele, cât timp ar trebui să le ia oamenii și când ar trebui să suporte costurile guvernul.

„ Există un număr semnificativ de persoane care obțin rețete private și achiziționează acest medicament de oriunde, adesea din surse ușor dubioase, iar noi nu vrem asta pentru copii”, a declarat dr. Julian Hamilton-Shield, profesor de diabet și endocrinologie metabolică la Universitatea din Bristol, care nu a fost implicat în studiu.

Până în prezent, majoritatea studiilor efectuate pe tineri s-au concentrat pe cei cu vârsta de 12 ani sau mai mult, a declarat Hamilton-Shield pentru Euronews Health. Acest lucru poate face ca unii medici să fie reticenți în a prescrie medicamentele copiilor mai mici.

În prezent sunt în curs studii pentru testarea medicamentelor la copii cu vârsta de până la șase ani.

Cu toate acestea, Hamilton-Shield consideră că este „justificat” să se ofere agoniști ai receptorilor GLP-1 copiilor și adolescenților care sunt sever obezi și au alte probleme de sănătate – de exemplu, cei care suferă de apnee obstructivă în somn, care necesită ventilare pe timpul nopții.

„Aceștia au o calitate a vieții extrem de scăzută”, a afirmat Hamilton-Shield, adăugând că copiii cu probleme de sănătate legate de obezitate „trebuie să slăbească semnificativ pentru a ameliora aceste complicații, precum și pentru a-și îmbunătăți stima de sine și starea de bine”.

Hamilton-Shield a spus că aceste medicamente ar trebui oferite în clinici specializate, unde copiii au acces și la sprijin pentru sănătatea mintală, nutriționiști și asistenți medicali care îi pot ajuta să-și îmbunătățească stilul de viață, astfel încât pierderea în greutate să fie menținută atunci când vor renunța la medicamente.

Aceasta a fost o provocare pentru pacienții adulți, mulți dintre ei recâștigând greutatea pierdută atunci când au încetat să mai ia aceste medicamente. Acest lucru a stârnit o dezbatere cu privire la necesitatea ca adulții să ia medicamentele pe tot parcursul vieții.

Efecte pe termen lung

Medicamentele ar putea contribui la combaterea ratei crescânde a obezității infantile, care îngrijorează de mult timp experții în domeniul sănătății. La nivel global, aproape unul din zece copii este obez, potrivit UNICEF, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii.

Obezitatea infantilă crește riscul apariției unor probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, inclusiv diabet, hipertensiune arterială, boli cardiace și steatoză hepatică. Copiii cu obezitate severă au, de asemenea, o speranță de viață mult mai scurtă, conform unor studii anterioare.

„Poate că copiii și adolescenții pot beneficia mai mult, deoarece aceasta este o intervenție timpurie”, a declarat dr. Mohamad Maghnie de la Institutul Giannina Gaslini din Italia și membru al consiliului de legătură corporativă al Societății Europene de Endocrinologie Pediatrică (ESPE).

Medicamentele GLP-1 ar putea oferi „o oportunitate de a începe îmbunătățirea sănătății tinerilor cât mai devreme posibil”, a declarat Maghnie pentru Euronews Health, adăugând că ar trebui să se facă mai mult pentru a preveni obezitatea infantilă.

Chiar și așa, cercetătorii au afirmat că există încă unele întrebări fără răspuns cu privire la siguranța pe termen lung a medicamentelor pentru slăbit destinate tinerilor, precum și la costurile potențiale și la gravitatea efectelor secundare ale acestora.

„GLP-1 pot servi ca instrument temporar pentru îmbunătățirea greutății și a sănătății metabolice sau ca punte către alte intervenții, dar nu cunoaștem încă impactul lor asupra creșterii, pubertății, sănătății oaselor sau dezvoltării psihosociale pe parcursul mai multor ani”, a declarat Bian.