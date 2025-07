„Med-cations” transformatoare: trendul suprem al wellness-ului în 2025

Biohacking-ul, analizele de sânge, electro-stimularea transcraniană și o supă miso alcalinizantă la micul dejun poate că nu sună ca modalitatea ideală de a-ți petrece vacanța. Dar sănătatea este cea mai mare avere, iar un contingent tot mai mare de călători bogați, din clasa de leisure, își schimbă concediile de relaxare (R&R) pe așa-numitele „med-cations”, vacanțe medicale auto-prescrise, relatează The New York Post.

„Trendul de a considera vacanțele drept investiții în sănătate și bunăstare câștigă teren, iar tot mai mulți călători caută experiențe care oferă beneficii concrete pentru sănătate”, explică Alejandro Bataller, vicepreședinte al SHA Mexico, deschis în ianuarie 2024.

Am vizitat această clinică, situată în Costa Mujeres, Mexic, unde am urmat programul intensiv de patru zile „Rebalance and Energize”. Experiența a fost mai degrabă un curs intensiv exhaustiv despre sănătatea și funcționalitatea mea fizică și psihologică decât o vacanță clasică.

Pachetul a inclus analize de sânge detaliate, cine dedicate sănătății intestinale, terapie cu ozon și, desigur, supă miso la micul dejun în fiecare zi. Deși nu am părăsit niciodată un loc atât de frumos mai puțin relaxat, experiența m-a transformat fizic și spiritual.

„Dacă tot cheltuiești atâția bani pe o vacanță, mai bine investești în sănătatea ta”, mi-a spus un oaspete numit Rick, în timp ce mâncam înghețată de mazăre cu spumă de sfeclă, după o prezentare despre sănătatea intestinului, într-o seară.

Rick, bancher în Miami, a povestit că a căutat mult un resort de wellness care să-l ajute să-și regăsească echilibrul fizic și mental după ce a experimentat un „burnout” serios la muncă. În final, abordarea integrativă a SHA, care combină terapiile naturale cu medicina avansată, folosind tehnologie de ultimă oră pentru a personaliza itinerariul fiecărui oaspete a fost cea care l-a convins.

„Nu fac yoga în viața mea personală și știam că am nevoie de ceva mai mult decât mindfulness și meditație”, a spus el. „Aveam nevoie de ceva mai transformator și bazat pe știință, care chiar să facă o diferență.”

Pe măsură ce tot mai mulți călători ca Rick pun accent pe destinații care oferă experiențe „transformatoare”, ancorate în medicina științifică de tip estic și vestic, apar tot mai multe resorturi specializate.

Co-fondate de guru-ul dezvoltării personale Tony Robbins și hotelierul global Sam Nazarian, patru noi hoteluri și reședințe dedicate sănătății preventive și longevității, numite „the Estate”, vor debuta în 2026.

„Rescriem povestea prin integrarea perfectă a luxului, științei și longevității într-o singură experiență transformatoare”, a declarat Nazarian. „Nu este vorba doar de wellness; este vorba de a le oferi oamenilor instrumentele pentru a trăi mai mult, mai sănătos și mai împlinit.”

Bazate pe tratamente de ultimă generație, „the Estate” va oferi programe preventive, genetice și anti-aging, personalizate pentru fiecare oaspete. În parteneriat cu liderul industriei, Fountain Life, „the Estate” își propune să devină cel mai mare ecosistem de medicină preventivă și centre de longevitate din lume.

„Viitorul sănătății preventive este personalizat, proactiv și orientat spre un scop, iar ‘the Estate’ este locul unde acest viitor prinde viață”, a adăugat Nazarian. „Nu construim doar destinații, construim o moștenire a stării de bine.”

În colaborare cu Fountain Life, companie co-fondată de Robbins, care se specializează în detectarea și prevenirea bolilor, serviciile vor include scanări complete RMN, scanări coronariene CT asistate de AI, secvențiere genomică și diagnostice sanguine avansate, toate menite să optimizeze atât sănătatea mentală, cât și pe cea fizică.

„Suntem la un punct de cotitură în modul în care oamenii își abordează sănătatea”, a subliniat Nazarian. „Vacanțele nu mai sunt doar evadări; ele devin investiții în wellness și longevitate.”

SHA își extinde prezența globală în 2026, urmând să deschidă o nouă locație în regiunea de coastă Al Jurf din Emiratele Arabe Unite, numită SHA Island Emirates.

„Această facilitate își propune să creeze un sanctuar în care oaspeții să se poată deconecta de viața urbană și să se concentreze pe sănătatea lor, oferind programe care combină metodele integrative renumite SHA cu aspectele culturale și de mediu unice ale regiunii,” a spus Bataller. „Obiectivul nostru este să creăm a șasea ‘zonă albastră’ de pe planetă.”

Tariful de pornire la SHA Mexico este de 5.770 de dolari, incluzând programul „Rebalance” de 4 zile, planul nutrițional SHA și cazarea într-o cameră Ocean Front Deluxe.