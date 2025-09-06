Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu al Italiei

Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit un nou record pe circuitul din Monza, supranumit „Templul Vitezei”, și a obținut pole position-ul, sâmbătă, pentru cursa de duminică a Marelui Premiu al Italiei, oprind cronometrul la 1:18.792.

Deși se obișnuiește să nu se câștige din pole position la Monza, pilotul de la Red Bull a reușit să oprească dominația McLaren și entuziasmul celor de la Ferrari de acasă și se poate bucura de un pole super-meritat după un Q3 de excepție. În spatele olandezului a venit foarte aproape Lando Norris, care doborâse și el recordul stabilit pe „Templul Vitezei” (+0.077), iar podiumul a fost completat de celălalt pilot Mclaren Oscar Piastri (+0.190).

Charles Leclerc (Ferrari) a terminat pe patru calificările (+0.215), în timp ce Lewis Hamilton s-a situat pe cinci la finalul calificărilor (+0.332), dar va porni de pe zece în cursa de mâine, din cauza unei penalizări de cinci poziții pe grila de start primită de septuplul campion mondial.

Au urmat în clasament piloții Mercedes George Russel și Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto de la Kick Sauber, Fernando Alonso (Aston Martin) și Yuki Tsunoda (RedBull Racing).

Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly și Lawson au fost eliminați din Q1, în timp ce Bearman, Hulkenberg, Sainz, Albon și Ocon au cedat în Q2.

Ultimul pole position câștigat de Verstappen a fost la Silverstone, la începutul lunii iulie.

Circuitul de la Monza

Primul Grand Prix: 1950

Lungime circuit: 5.793 kilometri

Numărul de tururi: 53

Cel mai rapid tur: Rubens Barrichello (2004 – Ferrari)

Distanță totală: 306.72 kilometri

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 275

3 Max Verstappen (RedBull) 205

4 George Russell (Mercedes) 184

5 Charles Leclerc (Ferrari) 151

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64

8 Alexander Albon (Williams) 64

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Oliver Bearman (Haas) 16

17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte

2 Ferrari 260

3 Mercedes 248

4 RedBull Racing 214

5 Williams 80

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 60

8 Kick Sauber 51

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1